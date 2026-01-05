Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 47B, 2 người thương vong

Khoảng 9h ngày 5/1, tại Km31+600 quốc lộ 47B, thuộc địa phận xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Thời điểm trên, anh Phạm Văn Xuân (SN 1989, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 36H-046.xx lưu thông trên quốc lộ 47B.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Cường).

Khi đến địa phận xã Thọ Ngọc, xe tải va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-046.xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 36R-021.xx do anh Phạm Văn Tuyến (SN 1994, trú tại xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với ô tô con mang biển kiểm soát 36A-793.xx do anh L.V.H. (SN 1984, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Trên ô tô con có 4 người.

Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, 1 người trên ô tô con bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải chuyển hướng không đúng quy định và tài xế xe đầu kéo không giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và tổ chức cấp cứu người bị nạn.