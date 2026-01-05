Ngày 5/1, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết trong tối 4/1 vị trí tai nạn liên hoàn tại km42 đã được thông xe, đảm bảo lưu thông trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo dữ liệu từ camera hành trình của người dân, khoảng 16h14 ngày 4/1, khi nhiều ô tô đang xếp hàng dừng chờ qua khu vực thi công cầu bất ngờ một xe tải từ phía sau lao tới tông mạnh, khiến các mảnh vỡ văng tung tóe.

Khoảnh khắc tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (Video: A Núi).

Một camera khác ghi nhận xe tải húc văng ô tô 7 chỗ, đẩy phương tiện này va chạm với xe phía trước.

Thông tin ban đầu cho hay, xe tải mang biển kiểm soát Quảng Trị lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thành phố Đà Nẵng). Khi đến km42, phương tiện này đã va chạm với ô tô đang dừng bên đường để tránh các xe qua đoạn đang thi công, dẫn đến tai nạn dây chuyền.

Hiện trường vụ tai nạn vào chiều 4/1 (Ảnh: A Núi).

Do tình huống diễn ra bất ngờ, nhiều tài xế không kịp xử lý, khiến 11 phương tiện tông liên hoàn nhau. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, song các xe đều bị hư hỏng phần đầu và đuôi, giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan là đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài 77,5km, gồm hai đoạn La Sơn - Hòa Liên (66km, trong đó hơn 11km đi qua Vườn quốc gia Bạch Mã, kết nối Huế và Đà Nẵng) và Hòa Liên - Túy Loan. Hiện đoạn La Sơn - Hòa Liên được thi công nâng cấp, mở rộng từ 2 lên 4 làn xe.