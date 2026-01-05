CSGT TPHCM xử lý hơn 200.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Ngày 5/1, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM) thông tin về kết quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

Lực lượng CSGT TPHCM ra quân cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong giai đoạn mới, đầu năm 2025, PC08 đã xây dựng phương châm, khẩu hiệu hành động: “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”.

Lực lượng CSGT xác định mục tiêu phục vụ nhân dân là trọng tâm, tăng cường kỷ cương pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn thành phố.

Hơn 980.000 trường hợp vi phạm bị xử lý

Trong năm 2025, trên các tuyến giao thông đường bộ, CSGT TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1.385 ô tô, 239.760 mô tô và 6.057 xe 3-4 bánh; tước giấy phép lái xe 58.111 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 87.059 trường hợp.

Trong đó, lực lượng chức năng xử lý 292 trường hợp phương tiện không kiểm định, quá hạn sử dụng; 1.399 trường hợp độ chế, thay đổi kết cấu, xe thô sơ; 8 trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng; 10 trường hợp sử dụng còi hú, rú ga (nẹt pô) trong khu đông dân cư hoặc dùng chân chống, vật khác quẹt xuống đường khi xe đang chạy.

Hệ thống camera AI phát hiện vi phạm ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

CSGT cũng xử lý hơn 201.958 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.366 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng lập biên bản 188.477 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó 98.880 trường hợp được phát hiện trực tiếp, 89.597 trường hợp được ghi nhận thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát và phản ánh của người dân.

Bên cạnh đó, CSGT TPHCM đã xử lý 35 vụ việc vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đăng tải trên không gian mạng; phối hợp các đơn vị đấu tranh, bắt giữ và khởi tố 2 vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên đường.

Tăng cường bảo đảm an toàn Tết Bính Ngọ 2026

Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, PC08 xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, tập trung vào các nhóm hành vi vi phạm là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn trên toàn địa bàn.

Theo PC08, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn và ma túy, triển khai thường xuyên, liên tục với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đặc biệt vào ban đêm, rạng sáng, tại khu vực nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, các tuyến cửa ngõ, khu công nghiệp và khu vực cảng.

CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, Phòng CSGT sẽ tăng cường xử lý vi phạm trong lứa tuổi học sinh, các trường hợp chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, kiểm soát chặt khu vực trường học nhằm hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông từ sớm.

Lực lượng CSGT cũng siết chặt kiểm soát vi phạm tốc độ bằng cả biện pháp trực tiếp và thông qua hệ thống camera giám sát, tập trung trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường vành đai và các trục giao thông xuyên tâm.

Ngoài ra, các hành vi chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe; vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách và phương tiện 3, 4 bánh tự chế không bảo đảm an toàn kỹ thuật sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa tai nạn.