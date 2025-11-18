Mưa lớn, nhiều khu vực ở Gia Lai bị chia cắt

Từ đêm 17 đến sáng 18/11, mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương, đặc biệt là phường Quy Nhơn Bắc, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Sáng 18/11, nhiều tuyến đường và nhà dân tại phường Quy Nhơn Bắc chìm trong biển nước, gây khó khăn cho việc di chuyển và sinh hoạt.

Nước ngập vào nhà dân ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai sáng 18/11 (Ảnh: Doãn Công).

Ông Đỗ Bình Thập (54 tuổi, trú khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết, nước lũ bắt đầu dâng vào nhà từ khoảng 1h. Tuy nhiên, nhờ theo dõi sát tình hình thời tiết và cảnh báo từ chính quyền địa phương, gia đình ông đã chủ động kê cao đồ đạc từ chiều hôm trước.

“Khu vực này vốn trũng, nhiều người dân luôn chủ động phương án “4 tại chỗ”. Nước lũ lần này chưa quá lớn, nhưng nếu mưa kéo dài thì nguy cơ đồ đạc sẽ bị hư hỏng”, ông Thập chia sẻ.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, cùng phường) bày tỏ sự lo lắng: “Cơn bão hôm 6/11 nước cũng tràn vào nhà, mái tôn bị tốc vừa sửa xong nay lại lũ. Tôi mong nhà nước sớm bố trí tái định cư cho người dân đến nơi an toàn, vì mỗi mùa mưa bão đều phải chạy lũ rất khổ”.

Người dân chủ động kê đồ đạc lên cao (Ảnh: Doãn Công).

Do nằm trong vùng trũng, người dân tại đây đã quen với việc xây dựng nhà cửa kiên cố, có gác lửng để bảo vệ tài sản khỏi ngập lụt.

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các xã, phường tổ chức sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm.

Lực lượng chức năng cũng đã lập chốt tại các tuyến đường ngập sâu, hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời vật nuôi và chuẩn bị phương tiện cứu hộ.

Người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Doãn Công).

Các trường học trong vùng ngập lụt, chia cắt đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, mực nước trên hạ lưu sông Kôn đang tăng nhanh và dự kiến đạt đỉnh trên báo động 2 đến báo động 3 trong 6-12 giờ tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở mức 3, cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, tính mạng người dân và cơ sở hạ tầng.