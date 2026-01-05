Sát hại người yêu sau câu nói "một là ông chết, hai là tôi chết"

Ngày 5/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hùng Huynh (SN 2001, trú tại xã Ea M’Droh, Đắk Lắk) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Huynh và chị Đ.T.Y.N. (SN 2006, trú cùng xã) có quan hệ tình cảm với nhau.

Bị cáo Nguyễn Hùng Huynh thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Đầu tháng 2/2025, giữa Huynh và bạn gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do chị N. cho rằng Huynh không có đủ khả năng để lo được cho cuộc sống của nhau.

Sáng 6/3/2025, Huynh đến nhà chị N. và hỏi "Anh làm gì mà em đối xử với anh như thế?". Nghe vậy, chị N. đáp: "Tôi mệt mỏi lắm rồi, một là ông chết, hai là tôi chết".

Cho rằng chị N. chê bai, không tôn trọng mình, Huynh về nhà lấy 2 con dao giấu trong áo khoác rồi quay lại gặp chị N. và dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Huynh về nhà, dùng dao tự sát nhưng bất thành và đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hùng Huynh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong muốn được xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hùng Huynh chung thân về tội Giết người, 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt tù chung thân.