Nam thanh niên bốc đầu xe máy khi chạy trên đường ở TPHCM

Ngày 5/1, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh nam thanh niên bốc đầu xe máy khi lưu thông trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn.

Nam thanh niên bốc đầu xe máy khi lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam thanh niên chạy xe máy lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm, hướng đường Phạm Huy Thông đi Nguyễn Văn Lượng. Khi đến trước số nhà 516 Dương Quảng Hàm (phường An Nhơn) nam thanh niên bất ngờ nẹt pô, bốc đầu xe rồi chạy bằng một bánh với tốc độ cao.

Thời điểm trên, tuyến đường này có đông người qua lại. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.