Tiếp tục thanh toán gần 700 tỷ cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 5/1, Thi hành án dân sự TPHCM cho biết, đã tổ chức chi tiền đợt 7 cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các bản án đã tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Trước đó, cơ quan thi hành án đã thực hiện chi trả đợt 1 vào ngày 25/6/2025, với tổng số tiền 7.464 tỷ đồng. Đợt 2 được thanh toán ngày 17/7/2025, với số tiền 738 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,4553% trên số tiền được thi hành án. Đợt 3 diễn ra ngày 20/8/2025, chi trả 376 tỷ đồng, tỷ lệ 1,2503%. Đợt 4 được thực hiện ngày 26/9/2025, với số tiền 299 tỷ đồng, tỷ lệ 0,99%. Đợt 5 thanh toán ngày 26/11/2025, với số tiền 206 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 0,68%. Đợt 6 ngày 26/12/2025 với số tiền 272 tỷ đồng, tương ứng 0,9%.

Sau các đợt chi trả các đợt trên, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm gần 704 tỷ đồng.

Ngày 31/12/2025, Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện thanh toán đợt 7 cho 42.491 trái chủ với số tiền 697 tỷ đồng theo tỷ lệ 2,34% trên số tiền được thi hành án.

Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 617 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Hiện nay, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Đồng thời, Thi hành án dân sự TPHCM cũng yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở hai giai đoạn xét xử.