Gần 50 người phải di dời khẩn cấp vì sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Trị

Chiều 17/11, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, khiến một căn nhà đổ sập hoàn toàn và đe dọa an toàn của nhiều hộ dân lân cận.

Theo thông tin từ UBND xã Khe Sanh, vụ sạt lở đã làm một căn nhà bị phá hủy, nhiều căn nhà khác bị hở phần móng phía sau và nứt tường. Ngay sau sự cố, cơ quan chức năng xã Khe Sanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và di dời khẩn cấp 12 hộ dân với gần 50 người đến nơi an toàn.

Sạt lở làm sập nhà dân ở xã Khe Sanh, đe dọa nhiều căn nhà khác trong khu vực (Ảnh: Xuân Diện).

Lãnh đạo xã Khe Sanh cho biết, nguyên nhân cụ thể của vụ sạt lở vẫn đang được điều tra, nhưng nhận định ban đầu có thể do mưa lớn kéo dài liên tục trong những ngày qua đã làm nền đất yếu, dẫn đến sạt lở.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị thông tin, mưa lớn đã gây ngập lụt và chia cắt 86 điểm trên các tuyến đường giao thông, hơn 1.400 nhà dân vùng trũng thấp bị ngập sâu.

Mực nước trên thượng nguồn các sông ở Quảng Trị đang xuống chậm, trong khi phía hạ lưu các sông Kiến Giang và sông Hiếu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, dao động trên dưới báo động 2.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương tại Quảng Trị đã khẩn trương di dời 364 hộ dân với tổng số 1.259 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản (Ảnh: Xuân Diện).

Liên quan đến vụ việc xe tải cùng tài xế bị lũ cuốn trôi tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, công tác tìm kiếm người mất tích đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (SN 1977, trú tỉnh Quảng Trị), tài xế xe tải biển số 75H-007.xx.

Vụ việc xảy ra vào lúc 12h15 cùng ngày, khi anh T. điều khiển xe qua địa bàn xã La Lay. Bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng về nguy hiểm, anh T. vẫn lái xe vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu.

Do dòng nước lũ chảy xiết, chiếc xe đã bị nghiêng phần đầu khi đến giữa ngầm tràn và không thể di chuyển tiếp. Tài xế đã kịp thời trèo lên thùng xe chờ cứu hộ. Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng kịp tiếp cận, chiếc xe đã bị dòng nước lũ làm lật ngang và cuốn trôi về phía hạ nguồn, khiến tài xế mất tích.