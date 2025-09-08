Sạt lở bờ sông uy hiếp xóm làng ở Phú Thọ

Những ngày qua, nước từ thượng nguồn sông Thao, sông Đà đổ về nhiều, chảy xiết gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng bờ sông thuộc khu 9, 10, 12 xã Hương Nộn (cũ) và khu 15 xã Dân Quyền (cũ), nay thuộc địa bàn xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Khu vực bãi bị sạt lở rất nhanh, mỗi ngày 10-20m chiều rộng bãi. Diện tích sạt lở ước tính trên 20ha.

Ngày 8/9, vị trí sạt lở bờ vở sông Thao tiếp tục lấn sâu vào phía trong khu dân cư, giáp với tường rào số nhà 81 khu dân cư số 12 Hương Nộn, xã Tam Nông.

Tính từ khu vực sạt lở đến đất ở của 30 hộ dân sinh sống tại khu vực này có chiều dài khoảng 200-300m. Người dân địa phương đang lo lắng trước diễn tiến sạt lở bờ sông.

Chính quyền địa phương cho biết, sạt lở bờ sông Thao gây hiện tượng nứt 2 rãnh sâu trên đường dân sinh dẫn ra bờ sông, nứt tường rào số nhà 81 khu dân cư số 12 Hương Nộn, xã Tam Nông.

Tường nhà người dân ở gần bờ sông bị "kéo" nứt toác. UBND xã Tam Nông đã báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ và các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý sớm nhất.

Xã Tam Nông giao công an phối hợp với Phòng Kinh tế, các khu dân cư trong xã thực hiện trực ban nghiêm túc, theo dõi diễn biến sạt lở và hỗ trợ người dân sơ tán tới nơi an toàn.

UBND xã Tam Nông chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp khu dân cư cắm biển cảnh báo sạt lở và căng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người, gia súc không đến gần khu vực sạt lở.

Sau khi khảo sát khu vực sạt lở cách nay vài ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ đã yêu cầu xã Tam Nông triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Sứ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương gia cố kè bờ khu vực sạt lở, nghiên cứu đề xuất các giải pháp với UBND tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Ảnh: UBND xã Tam Nông