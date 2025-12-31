Cầu Long Biên hoàn thành tu sửa, dự kiến thông xe 2 chiều ngày mai 1/1

Cầu Long Biên là cây cầu hơn 120 năm tuổi bắc qua sông Hồng, gắn bó với đời sống đô thị Hà Nội và chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển của Thủ đô.

Qua nhiều năm sử dụng, cầu Long Biên có nhiều hạng mục bị xuống cấp, mặt cầu hư hỏng, các cấu kiện thép và lan can bị han gỉ, ảnh hưởng đến an toàn khai thác.

Vào cuối tháng 10, khu vực cầu Long Biên được thiết lập các hạng mục phục vụ thi công, mở đầu cho kế hoạch tu bổ định kỳ để đáp ứng yêu cầu an toàn sử dụng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng

Bắt đầu từ ngày 1/11, làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên theo chiều từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm được tạm dừng khai thác trong thời gian 61 ngày.

Nhiều tổ đội thi công thuộc Công ty Công trình Đường sắt làm việc liên tục trên mặt cầu và hệ thống khung thép, tiến hành tháo bỏ các cấu kiện xuống cấp để lắp đặt và tăng cường kết cấu mới.

Trong đợt sửa chữa này, một số tấm đan bê tông trên mặt cầu được tháo dỡ và thay thế theo từng vị trí hư hỏng, góp phần cải thiện độ bằng phẳng và khả năng chịu lực của mặt cầu.

Nhiều bộ phận thép bị hư hỏng được vệ sinh, sửa chữa hoặc thay mới, các vị trí nối và điểm chịu lực cũng được xử lý nhằm giúp cây cầu sử dụng an toàn và bền hơn.

Bên cạnh các công việc trên mặt cầu, khu vực phía dưới cũng được rà soát và sửa chữa, tập trung khắc phục những vị trí tiềm ẩn rủi ro trong không gian thi công hạn chế.

Hiện nay, quá trình sửa chữa đã chuyển sang các bước hoàn thiện cuối cùng, nhiều đoạn mặt cầu đã được phủ lớp bê tông bằng phẳng.

Công nhân đang tiến hành tháo dỡ thiết bị, thu dọn khu vực thi công và hoàn trả mặt bằng cầu, chuẩn bị cho việc thông xe trở lại vào ngày mai.

Phần lan can đã được lắp đặt xong các bộ phận mới và sơn phủ nhằm bảo vệ kết cấu.

Với giá trị lịch sử và kiến trúc đặc trưng, cầu Long Biên từ lâu là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách khi tham quan Hà Nội. Hằng ngày, không ít người dân và khách quốc tế dừng chân trên cầu để ngắm sông Hồng, chụp ảnh và tìm hiểu về một biểu tượng gắn liền với Thủ đô.

Sau thời gian thi công 61 ngày, phần lớn các hạng mục đã hoàn thành, cầu Long Biên trở nên ổn định và ngăn nắp hơn, trong khi hình dáng kiến trúc quen thuộc vẫn được giữ nguyên.

Theo kế hoạch, cầu Long Biên duy trì lưu thông một chiều đến hết hôm nay (31/12) và dự kiến mở lại hai chiều vào mùng 1 Tết Dương lịch năm 2026.