Bờ biển Hội An sạt lở nghiêm trọng, để lại cảnh quan nham nhở

Tại bãi biển Cửa Đại, đoạn qua phường Hội An Đông, triều cường và sóng lớn hồi đầu tháng 11 đã đánh sập nhiều đoạn kè tạm, cuốn trôi hàng quán dọc bờ biển. Đáng chú ý, ngay cả đoạn bờ biển đã được gia cố bằng kè mềm (khoảng 250m) cũng không tránh khỏi tình trạng sạt lở.

Nhiều bao tải chắn sóng bị phá vỡ, bờ cát bị khoét sâu 3-5m, tạo thành các "hàm ếch" nguy hiểm. Sạt lở không chỉ ăn sâu vào đất liền mà còn trực tiếp đe dọa an toàn của các cơ sở kinh doanh, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu dân cư ven biển.

Ông Nguyễn Văn Vinh (56 tuổi, phường Hội An Đông) chia sẻ: "Tình trạng sạt lở bờ biển đã diễn ra nhiều nhưng trở nên nghiêm trọng hơn trong mùa mưa bão năm nay. Sóng lớn do ảnh hưởng của các cơn bão khiến bờ biển xói lở dữ dội hơn trước rất nhiều. Chúng tôi mong có giải pháp cấp bách để giữ bờ biển".

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, nhận định bờ biển Cửa Đại đang ở trạng thái "báo động". Dải bờ biển còn lại rất mỏng và hẹp, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp căn cơ.

"Cần sớm nghiên cứu, đề xuất các phương án dài hạn để vừa giữ được bãi biển phục vụ du lịch, vừa đảm bảo an toàn cho công trình và đời sống người dân", ông Dũng nhấn mạnh.

Sạt lở tại bãi biển Tân Thành, phường Hội An Tây, tiếp tục kéo dài ở khu vực chưa được kè tạm (Ảnh: Ngô Linh).

Tại bờ biển Tân Thành, phường Hội An Tây, hơn 3km bờ biển cũng rơi vào tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn dọc tuyến đường Nguyễn Phan Vinh.

Nhiều vị trí bị xói lở sâu, sóng biển liên tục "ngoạm" vào nền đất. Người dân địa phương cho biết, các đợt gió mùa đông bắc và triều cường đã tạo ra sóng lớn, gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực.

Bà Nguyễn Thị Hà (67 tuổi, chủ nhà nghỉ tại khối Tân Thành) cho biết riêng 3 năm gần đây gia đình bà đã phải chi hơn 3 tỷ đồng để xây kè, bơm cát vào bao tải nhằm bảo vệ bờ biển, nhưng rồi cũng như "dã tràng xe cát".

Hơn 3,5km bờ biển Hội An bị sạt lở để lại cảnh quan nhếch nhác, nham nhở (Ảnh: Ngô Linh).

Hiện nay, nhiều bãi biển nổi tiếng ở Hội An như An Bàng, Cửa Đại, Tân Thành… đều bị xâm thực nặng nề, khiến nhiều cơ sở kinh doanh du lịch rơi vào tình trạng khó khăn.

"Cứ tiếp tục sạt lở sẽ ảnh hưởng nặng đến doanh thu du lịch và hình ảnh điểm đến. Nếu không xử lý kịp thời, bờ biển Hội An khó có thể khôi phục lại như trước", bà Hà kiến nghị.

Du khách đi bộ trên những bao tải dùng để gia cố tại bãi biển Cửa Đại (Ảnh: Ngô Linh).

Theo thống kê của Ban Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, hiện có gần 3,5km bờ biển thuộc các phường Hội An Đông và Hội An Tây bị sạt lở. Nước biển xâm thực sâu phổ biến 7-10m, có nơi lên tới 25-30m, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đe dọa khu dân cư phía trong.

Tình trạng sạt lở đã kéo dài nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng trong mỗi mùa mưa bão. Sóng lớn liên tục cuốn trôi đất, thu hẹp dải cát tự nhiên. Người dân địa phương lo ngại nếu không có giải pháp đồng bộ và kịp thời, tình trạng xâm thực sẽ tiếp diễn, đe dọa đến du lịch và đời sống người dân.