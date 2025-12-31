Phó Thủ tướng: "Xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM thành đại học số kiểu mẫu"

Đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của Đại học Quốc gia TPHCM, trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Đại học Quốc gia TPHCM triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy đào tạo nhân lực chất lượng cao làm trọng tâm.

Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành để bảo đảm quyền tự chủ cao, thực hiện Chương trình Phát triển Đại học Quốc gia TPHCM.

Đối với mô hình quản trị đại học, Phó Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM thành đại học số kiểu mẫu. Trong đó, phát triển hạ tầng số hiện đại, áp dụng hệ thống quản trị số tích hợp, đồng bộ quy trình và dữ liệu; tiếp tục xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và đối tác quốc tế; khẳng định vai trò trung tâm nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Đồng thời, đổi mới chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và xưởng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tin tưởng Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, đầu tàu, dẫn dắt phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Ảnh: T.T).

Nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ, Đại học Quốc gia TPHCM có khoảng 100.000 sinh viên theo học, với gần 4.000 nhà khoa học, chuyên gia, nhiều thế hệ thầy cô giáo xuất sắc đã gác lại những lựa chọn “dễ hơn”, “hấp dẫn hơn”, “thu nhập cao hơn” để gắn bó và cống hiến cho thành phố, đất nước.

Tuy nhiên, theo bà Mai “mạnh” thôi vẫn chưa đủ, Đại học Quốc gia TPHCM phải tiếp tục đào tạo tri thức mới, đào tạo nhân lực tinh hoa và chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn. Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu “đúng” học thuật và “trúng” nhu cầu phát triển; sinh viên không chỉ giỏi nghề mà còn có trách nhiệm xã hội và khả năng học suốt đời.

Thực tế đặt ra yêu cầu Đại học Quốc gia TPHCM phải hành động quyết liệt để hướng tới top 100 đại học châu Á năm 2030, xứng đáng cùng TPHCM là đầu tàu phát triển cả nước.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - nữ giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: T.T).

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai là giáo sư đầu tiên và cũng là gương mặt nữ đầu tiên giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Năm 2021, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín. Mới đây, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là một trong hai người Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.