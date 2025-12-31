Giáo viên THPT tại Hà Nội thấp thỏm chờ thưởng Tết theo Nghị định 73

Nghị định 73/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 7/2024 đã mang tới cho giáo viên một nguồn thu nhập tăng thêm vào cuối năm.

Tuy nhiên, các trường THPT tại Hà Nội nằm trong đề án thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục năm học 2025-2026 vẫn chưa có thông tin về tiền thưởng.

Hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội chia sẻ: “Nhà trường đã lên phương án thưởng Tết cho giáo viên theo đánh giá, xếp loại lao động, cao nhất khoảng trên 12 triệu đồng. Kế hoạch đã sẵn sàng nhưng chúng tôi vẫn đang ngóng thông tin chính thức từ Sở GD&ĐT".

Nhiều giáo viên THPT lo lắng họ sẽ bị nằm ngoài đối tượng thụ hưởng của Nghị định 73. Lý do vẫn bắt nguồn từ câu chuyện thí điểm tự chủ.

Đề án thí điểm này thực hiện từ tháng 9/2024 đến hết tháng 8/2025, áp dụng với 381 trường, trong đó bao gồm đại đa số trường THPT.

Năm học 2025-2026, mặc dù các trường không còn nguồn thu học phí do Nhà nước miễn học phí 100% cho học sinh từ mầm non tới hết THPT, song đề án vẫn tiếp tục triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026. Nguồn học phí Nhà nước cấp bù được tính là nguồn thu của các trường.

Tết năm ngoái, các giáo viên trường công lập thí điểm tự chủ tại Hà Nội “suýt mất thưởng” cho đến khi Sở GD&ĐT đề xuất phương án hỗ trợ và được Thành phố chấp thuận vào "phút chót". Tuy nhiên, các giáo viên này chỉ nhận được tiền thưởng vào cuối năm học trước, tức sau Tết 3-4 tháng.

"Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng chế độ thưởng cuối năm theo Nghị định 73 chứ không bị gạt ra ngoài vì đề án thí điểm tự chủ. Mặc dù mang danh nghĩa tự chủ, nhà trường không có nguồn thu nào do đã miễn học phí và không được phép thu tiền học tăng cường theo quy định mới về dạy thêm học thêm.

Trường không có nguồn thu, giáo viên không có quyền lợi nào ngoài lương, đồng thời chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm như giáo viên các cấp. Vì thế chúng tôi mong thành phố sẽ thực hiện chính sách công bằng", cô Nguyễn Thị Ngọc Mai, giáo viên THPT tại Hà Nội bày tỏ.

Trong khi đó, giáo viên nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn thủ đô đã nhận thưởng.

Cô Nguyễn Thanh Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Việt Nam - Ba Lan, đã nhận gần 6 triệu đồng vào cuối tuần trước. Cô Hoa cho biết trường cô chia thưởng làm 2 đợt, 6 tháng cuối năm và 6 tháng đầu năm, căn cứ vào thành tích và đánh giá công chức hàng tháng.

Cô Giang Hương, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Tân, đã được nhà trường thông báo về tiền thưởng. “Theo tôi được biết, kế toán nhà trường đang hoàn tất giấy tờ, thủ tục”, cô Hương cho hay.

Tại Hải Phòng, cô Hoàng Thị Hoa (Trường THPT Hà Đông) cho biết đã nhận thưởng ngay trước thềm Tết Dương lịch 2026. Trường cô Hoa chi thưởng theo hai mức: hoàn thành xuất sắc nhận hơn 11 triệu đồng và hoàn thành tốt nhận hơn 10 triệu đồng.

Tại Gia Lai, Phú Thọ, Ninh Bình, các giáo viên cũng chia sẻ mức thưởng tương tự. Cô Nguyễn Thị Vân Anh, giáo viên tiểu học tại Phú Thọ, cho biết đã nhận thưởng hơn 11 triệu đồng. “Đây là tiền thưởng Tết cao nhất từ trước tới nay tôi nhận được”, cô Vân Anh bày tỏ.

Tại TPHCM, một giáo viên tại phường Tây Thạnh, TPHCM cho biết với kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ, thầy đã nhận hơn 10 triệu đồng tiền thưởng theo Nghị định 73.

Năm nay, trung bình một giáo viên TPHCM có các khoản thưởng gồm: Nghị định 73 của Chính phủ, Nghị quyết 27 của TPHCM, thưởng thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm chi thường xuyên của các đơn vị và quà Tết của Thành phố.

"Cộng các khoản lại cũng được kha khá, tôi dự định đổi chiếc máy tính mới để làm việc thuận tiện hơn", giáo viên này cho hay.

Ông Nam, hiệu trưởng một trường THPT ở TPHCM, cho biết, đã làm thủ tục giải ngân hơn 900 triệu tiền hỗ trợ theo Nghị định 73.

“Chúng tôi đã thực hiện xong việc này ngày hôm qua, giáo viên rất vui vẻ đón nhận trong không khí kỳ nghỉ lễ sắp đến. Đây là động lực giúp giáo viên vững vàng hơn trong cuộc sống, tập trung cho việc dạy và học", ông Nam nói.

Theo ông, trường tiến hành chi thưởng căn cứ trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ và số tháng làm việc thực tế.