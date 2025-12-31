Tổng thống Putin chỉ thị mở rộng vùng đệm ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh mở rộng vùng đệm ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov ngày 31/12 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh mở rộng vùng đệm ở các tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine, gần biên giới Nga, “nhằm bảo đảm cuộc sống hòa bình cho người dân các tỉnh Belgorod và Kursk”.

Ông Gerasimov cho hay ông đã thị sát Cụm quân phía Bắc. Cụm quân này được thành lập vào đầu năm 2024 và đã hoạt động ở vùng đông bắc Ukraine, nhằm tạo ra một vùng đệm dọc biên giới và tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine tại đây.

Những phát biểu của ông Gerasimov được đưa ra sau khi Nga tuyên bố sẽ trả đũa việc Ukraine bị cáo buộc tập kích máy bay không người lái vào nơi ở của Tổng thống Putin - một cáo buộc mà Ukraine đã bác bỏ. Trên chiến trường Ukraine, ông Gerasimov cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 700km2 lãnh thổ trong tháng 12.

Tổng thống Putin nhiều lần mô tả vùng đệm là một cách để đẩy lực lượng và vũ khí của Ukraine ra xa hơn khỏi biên giới Nga sau các vụ pháo kích và tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào những khu vực như Belgorod và Kursk.

Theo giới chuyên gia, vùng đệm này nhiều khả năng sẽ bao gồm các khu vực Sumy, Chernigov, Dnepropetrovsk và Kharkov nằm sát biên giới Nga. Vùng đệm có thể sâu 100km để giúp các vùng biên giới Nga tránh hỏa lực Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev thậm chí từng cảnh báo Nga có thể lập vùng đệm an ninh bao phủ phần lớn lãnh thổ Ukraine nếu các nước phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng quân đội Nga sẽ không thể tạo ra một "vùng đệm" trên hầu hết lãnh thổ Ukraine trong những thập niên tới với tốc độ như hiện nay.

Các nhà phân tích của ISW ước tính Nga sẽ mất 91 năm để thực hiện kế hoạch vùng đệm như Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đề cập.