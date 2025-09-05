Sông Lam “nuốt” nhà dân, đe dọa cửa hàng xăng dầu

Ngày 5/9, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Con Cuông (Nghệ An), cho biết chính quyền địa phương đang theo dõi sát tình hình sạt lở ở thôn Thủy Khê, đồng thời lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Thông tin cho biết chiều 2/9, ngôi nhà vừa là nơi ở vừa kinh doanh của gia đình anh Trần Văn Hải (trú tại thôn Thủy Khê) bất ngờ bị sạt lở, một phần đổ sập xuống sông Lam.

Nhà dân bị sạt lở hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

“Trước đây, nhà tôi còn cách bờ sông hàng chục mét. Mấy năm nay, sông lấn dần vào sát nhà, đến nay đất sụt kéo cả căn nhà xuống sông”, anh Hải chia sẻ.

Sự cố khiến nhiều tài sản của gia đình, trong đó có giường, tủ gỗ, rơi xuống sông. Chính quyền địa phương cùng bà con đã nhanh chóng hỗ trợ di chuyển đồ đạc còn lại lên nơi an toàn.

Ngay cạnh căn nhà của anh Hải, một trạm sạc xe điện cũng bị sạt lở, hư hỏng nặng. Đáng lo ngại hơn, chỉ cách đó vài chục mét, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ tiếp tục bị đe dọa nếu sạt lở lan rộng.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết thêm tình trạng sạt lở tại khu vực này đã xuất hiện từ nhiều năm trước và càng nghiêm trọng hơn sau trận lũ lớn cuối tháng 7 do bão số 3. Chính quyền xã đã xuống kiểm tra, cắm biển cảnh báo và tiếp tục theo dõi diễn biến để có hướng xử lý.

Theo ông Tuấn, về lâu dài, xã đã đề xuất huyện và tỉnh đầu tư xây kè chống sạt lở cũng như xây dựng khu tái định cư.

“Hiện địa phương chuẩn bị triển khai dự án kè bờ sông tại thôn Vĩnh Hoàn để bảo vệ 18 hộ dân, đồng thời đề xuất làm khu tái định cư hơn 4ha tại thôn này nhằm di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm”, Chủ tịch xã Con Cuông nói.