Thanh tra Chính phủ “điểm tên” các dự án lớn ở Khánh Hòa có nhiều vi phạm

Nhiều dự án bất động sản lớn ở tỉnh Khánh Hòa vừa bị Thanh tra Chính phủ “điểm tên” vướng nhiều vi phạm thông qua Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh này.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: Phương Hiếu).

Thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Kết luận thanh tra cho biết, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort do Công ty TNHH Carava Resort làm chủ đầu tư (nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Mỹ Mỹ Resort), nằm tại lô D9a1, D9a2, khu 3 thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm (cũ), Khánh Hòa.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.480 tỷ đồng, diện tích trên 22,6ha và thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo kết luận, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) của huyện Cam Lâm được phê duyệt năm 2014, không đúng Luật Đất đai.

Thanh tra còn phát hiện việc điều chỉnh từ giao đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở có thu tiền sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng chưa xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư...

Một góc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo rà soát thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất và thời hạn sử dụng đất tại dự án; tổ chức xác định giá đất để tính tiền thuê đất.

Khánh Hòa cần thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư để điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Dự án đô thị mới Hưng Thịnh tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện đông người

Dự án khu đô thị mới Hưng Thịnh (dự án Golden Bay) tại lô D16, D17 - khu 5 thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, có diện tích 79ha, tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, do Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Kết quả thanh tra phát hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, vi phạm Điều 58 Luật Đất đai. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với đất khu nhà ở liền kề, biệt thự, căn hộ để bán với thời hạn lâu dài cũng không đúng Luật Đất đai.

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý khấu trừ chi phí đầu tư dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư N3 (hơn 13,6 tỷ đồng), chỉ trồng cây xanh trên tuyến đường nhánh N2 tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh vào tiền sử dụng đất của dự án không đúng nguyên tắc tại Luật Xây dựng.

Phối cảnh tổng thể dự án Golden Bay (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Nhà đầu tư đã thực hiện ký hợp đồng hợp tác góp vốn thực hiện dự án khi chưa được Sở Xây dựng cho phép. Dự án chậm tiến độ kéo dài, chưa thể bàn giao đất cho người hợp tác góp vốn, tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện đông người.

Thanh tra yêu cầu Khánh Hòa rà soát thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất, thời hạn sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thu hồi số tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư được UBND tỉnh cho phép khấu trừ không đúng quy định.

Giao đất ở để xây biệt thự, nhà liền kề không đúng tại dự án Sông Tắc

Dự án khu đô thị ven Sông Tắc do Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư, nằm tại thôn Thùy Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang (cũ). Dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.639 tỷ đồng, hoạt động trong 50 năm kể từ ngày 13/10/2011.

Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ khẳng định việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất không đúng quy định; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần hai năm 2015 điều chỉnh diện tích dự án nhưng không lấy ý kiến Bộ Xây dựng, không có văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh.

Địa phương thực hiện giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích trên 166.000m2 không có trong kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) của thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, không đúng Luật Đất đai.

Hơn nữa, thời điểm xác định giá đất không phù hợp theo quyết định năm 2015 của UBND tỉnh và quy định của Luật Đất đai (giao đất năm 2015 nhưng thời điểm xác định giá đất lại vào tháng 11/2013). Tỉnh này cũng chưa xác định tiền thuê đất đối với phần diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng thêm 247m2 để xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư.

Việc giao đất ở để xây dựng biệt thự và nhà liền kề có thời hạn sử dụng lâu dài, theo kết luận thanh tra, không đúng Luật Đất đai và chủ trương đầu tư được phê duyệt năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa.

Phải điều chỉnh đơn giá thuê đất dự án nghỉ dưỡng Oải Hương

Dự án khu thương mại và dịch vụ nghỉ dưỡng Oải Hương (lô TT2a, TT2b, TT2c, TT2d và X3a thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh), do Công ty CP Du lịch Oải Hương làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 1.582 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 40 năm.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cũng bị kết luận không đúng Luật Đất đai. Công tác chuẩn bị đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) có tồn tại, hạn chế dẫn đến phải điều chỉnh 6 lần và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, tiến độ thực hiện dự án 3 lần.

Tại thời điểm giao đất, cho thuê đất dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm (năm 2015) của UBND huyện Cam Lâm. Từ năm 2021 dự án chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định. Đến thời điểm tháng 8/2025 còn khoảng 36.753m2 chưa được nhà đầu tư đưa vào triển khai dự án.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Khánh Hòa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất dự án; yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án. Trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện phần còn lại của dự án phải có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đầu tư.