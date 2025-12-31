Thêm vị trí trên cao tốc ở Đà Nẵng từng bị “xé rào” để đưa xe vào xúc đất

Ngày 31/12, liên quan đến phản ánh “xé rào” dự án cao tốc ở Đà Nẵng, đưa xe vào khoét đồi, múc đất, ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), cho biết ngoài vị trí báo Dân trí phản ánh, đơn vị từng phát hiện thêm vị trí đào xúc đất tại khu vực lân cận dự án.

Việc đào đất diễn ra tại phía bên phải mố M2 cầu km63+206, thuộc phường Liên Chiểu. Đất sau khi múc được vận chuyển băng qua tuyến cao tốc để chở về hướng trung tâm Đà Nẵng.

Việc đào đất diễn ra tại phía bên phải mố M2 cầu km63+206 (Ảnh: Ban quản lý dự án).

Theo ông Hiệp, hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt trượt chân đồi, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, kết cấu cầu km63+206, tác động đến khu dân cư và khu vực lăng mộ phía bên trái tuyến cao tốc.

Trước nguy cơ mất an toàn công trình và ảnh hưởng đời sống người dân, Ban quản lý dự án đã đề nghị UBND phường Liên Chiểu sớm tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời.

Liên quan vụ việc nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã nhận được công văn của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc đề nghị xử lý việc đào đất lân cận phạm vi dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND phường Liên Chiểu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung phản ánh.

Khu vực bị khai thác đất nằm giữa tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên và đường ĐT601 vào ngày 29/12 (Ảnh: Hoài Sơn).

Như đã thông tin, cuối tháng 12, ghi nhận thực tế, hàng ngày có hàng chục xe ben liên tục ra vào khu đồi keo tại taluy âm km63, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc đoạn La Sơn - Túy Loan), phường Liên Chiểu, Đà Nẵng để vận chuyển đất. Khu vực bị khai thác là đồi keo nằm giữa tuyến cao tốc và đường ĐT601.

Tại hiện trường, xe múc liên tục đào xới đồi keo, mở lối đi từ phạm vi mặt đường cao tốc cũ, phá rào chắn và xâm nhập khu vực đang thi công mở rộng để tiếp cận điểm khai thác đất.

Đất được đổ tại vị trí cách nơi khai thác khoảng 6km (Ảnh: Hoài Sơn).

Mỗi lượt xe ra vào đều cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc thi công mở rộng 2-4 làn xe, khiến khu vực đỉnh dốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Trần Đức Hiệp khẳng định, vị trí khai thác đất nêu trên nằm ngoài phạm vi dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên và Ban quản lý dự án không liên quan đến hoạt động đào xúc đất này.