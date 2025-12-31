Từ 1/1/2026, Hà Nội không trả trực tiếp kết quả thủ tục hành chính bản giấy

Từ ngày 1/1/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ tổ chức trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức không tiếp xúc, thống nhất trên toàn thành phố. Theo đó, toàn bộ kết quả thủ tục hành chính bằng bản giấy sẽ được chuyển trả qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ do tổ chức, cá nhân đăng ký, không thực hiện việc trả trực tiếp tại các chi nhánh của Trung tâm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Quy định này được triển khai nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm thống nhất phương thức trả kết quả trên phạm vi toàn thành phố.

Người dân làm thủ tục hành chính ở Hà Nội (Ảnh: Hồng Anh).

Không trả trực tiếp kết quả bản giấy tại chi nhánh

Từ năm 2026, đối với các thủ tục hành chính do tổ chức, cá nhân thực hiện, việc trả kết quả được áp dụng theo nguyên tắc thống nhất: 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy được chuyển trả qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ đăng ký. Việc trả kết quả trực tiếp tại các chi nhánh Trung tâm sẽ không còn được thực hiện, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Song song với kết quả bản giấy, các kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử (nếu có) vẫn được trả trên tài khoản dịch vụ công của tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành. Việc áp dụng đồng thời 2 hình thức này nhằm bảo đảm tính thuận tiện, minh bạch và phù hợp với từng loại thủ tục hành chính.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, việc tổ chức trả kết quả qua bưu chính giúp giảm áp lực đi lại, chờ đợi cho người dân, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đồng thời góp phần chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong bối cảnh chuyển đổi số.

Làm dịch vụ công trực tuyến được hỗ trợ nhiều chi phí

Cùng với việc thống nhất phương thức trả kết quả, từ ngày 1/1/2026, Hà Nội cũng triển khai các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết 77/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Theo đó, người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến sẽ được hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả, hồ sơ thủ tục hành chính trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Chính sách này nhằm khuyến khích người dân lựa chọn hình thức trực tuyến thay cho nộp hồ sơ trực tiếp.

Ngoài ra, Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí cấp mới và gia hạn chứng thư chữ ký số đối với cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100.000 đồng/người/năm, bao gồm các chi phí phát sinh phục vụ việc ký số trong giao dịch điện tử.

Đối với các thủ tục hành chính có mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định, khi tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến sẽ được hỗ trợ 100% phí, lệ phí, không bao gồm phí thẩm định hồ sơ. Riêng các thủ tục có mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP Hà Nội, mức thu khi thực hiện trực tuyến được ấn định bằng 0 đồng.

Các trường hợp thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại các chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc các điểm hỗ trợ dịch vụ công số trên địa bàn thành phố, không thông qua hình thức trực tuyến, sẽ không thuộc phạm vi được hưởng các chính sách hỗ trợ nêu trên.

Tăng hỗ trợ để người dân dễ tiếp cận dịch vụ công số

Để bảo đảm người dân và doanh nghiệp có thể thuận lợi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã thiết lập nhiều kênh hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Cụ thể, các chi nhánh Trung tâm cùng hệ thống đại lý dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố sẽ hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí việc kê khai hồ sơ, quét tài liệu và nộp hồ sơ trực tuyến.

Bên cạnh đó, người dân có thể liên hệ tổng đài 1022 (nhánh số 7), tổng đài thông minh 19001009 hoặc sử dụng các tiện ích chatbot, callbot tích hợp trên ứng dụng iHanoi để được giải đáp, hỗ trợ từ xa 24/7.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các chính sách nêu trên nhằm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công số một cách thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời góp phần xây dựng chính quyền số, hướng tới nền hành chính không giấy tờ, không tiếp xúc, toàn trình và liền mạch trên địa bàn Thủ đô.