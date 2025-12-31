Tháp cẩu công trình cao tầng bất ngờ đổ sập xuống đường ở Đà Nẵng

Sáng 31/12, tại một dự án trên đường 2/9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố gãy cần cẩu trong khu vực công trình.

Tại hiện trường cho thấy phần tháp cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường và làm sập một đoạn tường rào của Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Phần cần cẩu đổ làm sập tường rào của Bảo tàng Chăm (Ảnh: A Núi).

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo UBND phường Hải Châu cũng xác nhận vụ việc và cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn, kiểm tra, xử lý bước đầu và phân luồng khu vực xung quanh.

Cần cẩu xảy ra sự cố (Ảnh: A Núi).

UBND phường Hải Châu sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân sự cố, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.