Điện lực Phú Thọ làm rõ thông tin "nhân bản hóa đơn tiền điện"

Ngày 8/9, Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê - Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) cho biết đã phối hợp với UBND xã, Công an xã Hùng Việt xác minh, làm rõ thông tin hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau được chia sẻ trên mạng xã hội, gây dư luận trái chiều.

Theo phản ánh, hai hóa đơn tiền điện tháng 8 của gia đình ông Nguyễn Đình Mạnh và ông Nguyễn Đức Đoan (bố ông Mạnh, cùng trú tại khu Đồng Phai, xã Hùng Việt, Phú Thọ) đều ghi mức tiêu thụ 230kWh với số tiền thanh toán 572.011 đồng.

Một số ý kiến bình luận cho rằng có hiện tượng “nhân bản hóa đơn” hoặc thiếu minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ điện.

Theo Công ty Điện lực Phú Thọ, một số trang Facebook đăng thông tin thiếu kiểm chứng, gây xôn xao dư luận (Ảnh: PC Phú Thọ).

Kết quả kiểm tra lịch sử dùng điện của hai hộ trong hai năm 2023-2024 và 8 tháng đầu năm 2025 của lực lượng chức năng cho thấy mức tiêu thụ điện năng của từng hộ hoàn toàn phù hợp với thiết bị sử dụng, không phát hiện bất thường, không có dấu hiệu tăng đột biến hoặc giảm đột ngột.

Riêng tháng 8 vừa qua, theo Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê, cả hai hộ gia đình tình cờ có mức tiêu thụ trùng nhau 230kWh, dẫn đến số tiền thanh toán giống nhau. Các chỉ số đầu - cuối công tơ và số seri công tơ hoàn toàn khác nhau, không có hiện tượng sao chép hóa đơn.

“Đây chỉ là sự trùng hợp do hai hộ có điều kiện sử dụng điện tương tự. Chúng tôi đã giải thích cụ thể cho khách hàng và cả hai hộ đều đồng thuận, không có ý kiến thắc mắc”, ông Hoàng Thanh Bình, Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê, thông tin.

Công an xã Hùng Việt phối hợp với Đội quản lý điện khu vực Cẩm Khê làm việc với người dân (Ảnh: PC Phú Thọ).

Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và PC Phú Thọ đã triển khai đồng bộ hệ thống công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa. Chỉ số điện được ghi nhận tự động, theo ngày giờ cố định và truyền về trung tâm tính toán hóa đơn, loại bỏ nguy cơ can thiệp thủ công.

Ngành điện cũng áp dụng cơ chế kiểm soát sai số. Theo đó nếu sản lượng điện tháng này biến động trên ±30% so với tháng trước, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để nhân viên kiểm tra, phúc tra trước khi phát hành hóa đơn đến khách hàng.