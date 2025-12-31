Nhiều cán bộ Sở Tài chính xin chuyển công tác: Tỉnh động viên làm việc tiếp

Ngày 31/12, một lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Đảng ủy Sở Tài chính và một số trưởng, phó phòng của Sở có nguyện vọng xin chuyển công tác nhằm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ.

Dù có thông tin phản ánh về việc nhiều cán bộ Sở Tài chính xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác, song qua rà soát thực tế chỉ có 5 cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng có đề xuất được điều chuyển. Trong số này, có 2 cán bộ công tác tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và 3 cán bộ thuộc khu vực phía Tây.

Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Các cán bộ khu vực phía Đông trình bày hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con nhỏ, cha mẹ già, mong muốn được bố trí công tác tại đơn vị phù hợp hơn. Một số cán bộ khác phản ánh khối lượng công việc lớn, từ đó đề xuất được chuyển sang cơ quan khác", lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Trên cơ sở lắng nghe, trao đổi thẳng thắn, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp nắm bắt tư tưởng từng trường hợp, động viên cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục công tác. Kết quả cho thấy, về cơ bản các cán bộ đồng tình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Đảng ủy Sở Tài chính rà soát, sắp xếp phân công theo hướng gọn việc và tăng cường phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ", lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Trước đó, với một số thông tin phản ánh việc nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính gửi đơn xin chuyển công tác sang đơn vị khác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn sẽ làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính để làm rõ nguyên nhân, nắm bắt tư tưởng, ổn định đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mới đây, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk bị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản phê bình do chậm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh về các dự án đầu tư trên địa bàn.

Trong tháng 10 và 11, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá, làm rõ các nội dung liên quan về 3 dự án tại xã Ea Súp, phường Tân Lợi và phường Sông Cầu.

Tuy nhiên, đến thời hạn được giao, phía Sở Tài chính vẫn không có báo cáo gửi UBND tỉnh theo chỉ đạo.

Ngày 9/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ban hành công văn đôn đốc Sở Tài chính phải báo cáo, tham mưu đối với các dự án trên trước ngày 11/12.

Tuy nhiên, đến ngày 16/12, Sở này chỉ có văn bản tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại phường Tân Lợi.

Ngoài phê bình, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính phải chịu trách nhiệm.