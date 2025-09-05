Bác bỏ thông tin vỡ đê hữu Thao ở Phú Thọ

Chiều 5/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin về việc mưa lũ khiến nước sông Thao, sông Đà dâng cao gây sạt lở bờ sông.

“Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Phú Thọ báo cáo mái đê hữu Thao bị sạt, không phải vỡ đê. Mấy ngày qua nước sông Thao lên cao và chảy xiết, phía bờ tả và giữa sông có bãi bồi, dòng chảy thúc vào khu vực bãi gây sạt lở rất nhanh, mỗi ngày 10-20m chiều rộng bãi. Diện tích sạt lở gần 20ha”, đại diện cơ quan này thông tin với phóng viên Dân trí.

Bờ sông Thao bị sạt lở do nước sông dâng cao, chảy xiết (Ảnh: UBND xã Tam Nông).

Trong khi đó, thông tin từ UBND xã Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) cho thấy, do ảnh hưởng của mưa lũ và cơn bão số 5 (bão Kajiki) khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, mực nước trên sông Thao, sông Đà chảy xiết gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng bờ sông thuộc khu 9, 10, 12 xã Hương Nộn (cũ) và khu 15 xã Dân Quyền (cũ).

Quân đội và công an xã Tam Nông được giao phối hợp với Phòng Kinh tế, các khu dân cư trong xã thực hiện trực, theo dõi diễn biến sạt lở, sẵn sàng lực lượng để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán (nếu cần).

Lãnh đạo xã Tam Nông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tuyên truyền đến toàn thể nhân dân biết khu vực sạt lở, cảnh báo nguy hiểm và nghiêm cấm người, gia súc tới gần.

Thống kê cho thấy, diện tích sạt lở bờ sông ở xã Tam Nông gần 20ha (Ảnh: UBND xã Tam Nông).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ vừa tới kiểm tra khu vực sạt lở và yêu cầu xã Tam Nông triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn cho người dân.

Về lâu dài, ông Sứ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương gia cố kè bờ khu vực sạt lở, nghiên cứu đề xuất các giải pháp với UBND tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.