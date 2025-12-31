Trận địa pháo hoa Hà Nội sẵn sàng tỏa sáng đêm giao thừa

Sáng 31/12, các trận địa pháo hoa trên địa bàn Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, từ lắp đặt thiết bị, bố trí trận địa đến kiểm tra kỹ thuật an toàn, sẵn sàng cho màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới 2026, phục vụ người dân và du khách trong thời khắc chuyển giao.

Ghi nhận tại trận địa pháo hoa số 5, khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), từ sáng 30/12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp cùng Công an phường Tây Hồ, lực lượng dân quân tự vệ và dân quân cơ động triển khai lắp đặt hệ thống pháo hoa.

Đến sáng nay, công tác lắp đặt cơ bản được hoàn tất, sẵn sàng cho các bước kiểm tra kỹ thuật tiếp theo. Toàn bộ hệ thống pháo hoa đều được kiểm tra kỹ lưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trước khi đưa vào vận hành.

Tại trận địa, yếu tố an toàn tuyệt đối luôn được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo màn trình diễn pháo hoa diễn ra an toàn, trọn vẹn.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, hoạt động bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô, đồng thời chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm.

Lực lượng chức năng tiến hành thả các quả đạn pháo tầm cao vào ống phóng.

Các ống phóng được làm bằng chất liệu kim loại, có đường kính khác nhau để phù hợp với kích cỡ từng loại pháo hoa.

Thao tác nối dây mồi lửa điện từ các quả pháo hoa vào hộp cầu đấu sau khi cố định các ống phóng pháo hoa bằng gông sắt và dây dù.

Những thùng pháo hoa tầm thấp được nẹp gỗ cố định và xếp ra các vị trí riêng.

Xe cứu thương và cứu hỏa cũng được bố trí túc trực tại khu vực bắn pháo hoa tới khi kết thúc nhiệm vụ bắn pháo hoa giao thừa.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội bố trí hai trận địa bắn pháo hoa số 1 và số 2, lần lượt đặt tại vị trí đối diện trụ sở tòa nhà VNPT Hà Nội và trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới.

Một số giàn và mạch phun hỏa thuật cũng đã được sắp xếp trên mặt nước hồ xung quanh khu vực Tháp Rùa, đây là điểm mới so với các năm trước đây.

Công tác chuẩn bị cũng đang được gấp rút hoàn tất. TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời lượng 15 phút, từ 23h 45 phút ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm với 6 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.000 quả pháo hoa tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp cùng các giàn và mạch phun hỏa thuật. Tổng kinh phí thực hiện hơn 11,1 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương của thành phố Hà Nội.