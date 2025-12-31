Giá xăng giảm 4 phiên liên tiếp, RON 95 về dưới 19.000 đồng/lít

Theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào chiều 31/12, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 280 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 90 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.430 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.910 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giữ nguyên 17.250 đồng/lít, dầu hỏa giảm 10 đồng/lít về 17.690 đồng/lít; dầu mazut giảm 40 đồng/kg về mức 13.340 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 43 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì sẽ phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Tại các buổi làm việc với Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân mới đây, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn đều khẳng định sẵn sàng về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và nguồn lực để triển khai lộ trình pha chế, kinh doanh xăng sinh học theo quy định.

Tại Petrolimex, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sự cho biết tập đoàn hiện có 8 điểm kho phối trộn xăng sinh học tại các khu vực trọng điểm; đồng thời đang rà soát, nâng cấp hạ tầng để pha chế, kinh doanh xăng E5, E10 với sản lượng dự kiến khoảng 455.000m3/tháng. Petrolimex cũng sẽ súc rửa bể chứa, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật tại 2.800 cửa hàng và cập nhật quy trình quản lý chất lượng để đảm bảo xăng E5, E10 đạt chuẩn.

Với Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Úy cho biết doanh nghiệp đã triển khai pha chế xăng E10 trên cơ sở hệ thống E5 hiện có. Bốn kho đầu nguồn đang được đầu tư hạ tầng, dự kiến hoàn thành trước 31/1/2026 và đưa sản phẩm ra thị trường từ tháng 2/2026, với năng lực pha chế khoảng 40.000-50.000 m3/tháng.