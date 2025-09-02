Lắp camera an ninh trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Tham mưu đã nghiên cứu, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai hệ thống camera giám sát hiện đại trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, đơn vị này đã tham mưu triển khai hệ thống camera giám sát tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ tích hợp hình ảnh từ các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đông dân cư, phức tạp về an ninh.

Hệ thống này không chỉ giúp giám sát tình hình an ninh trật tự mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác điều phối lực lượng, xử lý nhanh chóng các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Hệ thống camera giúp công an giám sát tình hình an ninh trật tự và hỗ trợ điều phối lực lượng, xử lý nhanh chóng các tình huống đột xuất, bất ngờ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Phòng Tham mưu đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai hệ thống camera giám sát tại thành phố Việt Trì (cũ) và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh.

Với gần 700 camera được lắp đặt tại hơn 200 vị trí trọng yếu, hệ thống góp phần tăng cường công tác quản lý giao thông, xử lý vi phạm, hỗ trợ điều tra, truy vết tội phạm và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trọng điểm.

Đáng chú ý, hệ thống camera còn được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép nhận diện phương tiện tham gia giao thông và con người. Tính năng này không chỉ hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn… mà còn góp phần truy vết, xác minh nhanh đối tượng tình nghi, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định việc triển khai hệ thống camera giám sát ứng dụng công nghệ hiện đại đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của lực lượng công an địa phương này.

Công an Phú Thọ triển khai hệ thống camera giám sát hiện đại trên địa bàn toàn tỉnh (Ảnh minh họa: Nguyễn Trường).

Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.

Trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ đặt tại phường Việt Trì. Thành phố Việt Trì từ 20 xã, phường đã được sắp xếp còn 5 phường, xã, gồm: Phường Việt Trì, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú và xã Hy Cương.