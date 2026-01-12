Quảng Ngãi có tân Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 12/1, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Trọng, tân Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh tài chính là lĩnh vực then chốt đối với sự phát triển của địa phương. Tân Giám đốc Sở Tài chính có nền tảng đào tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm khi trải qua nhiều vị trí công tác, do đó lãnh đạo tỉnh tin tưởng ông Nguyễn Văn Trọng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1975, quê quán xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Trọng có trình độ kỹ sư xây dựng cầu đường.

Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Văn Trọng từng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập.