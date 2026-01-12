Đồng Nai có hơn 500 cơ sở kinh doanh, sản xuất không đảm bảo phòng cháy

Ngày 12/1, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, các cơ sở này cũng không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành.

Một vụ cháy trên đường Nguyễn Ái Quốc tối 11/1 (Ảnh: Hoàng Bình).

Cụ thể, 552 doanh nghiệp, chi nhánh công ty, hộ kinh doanh, nhà xưởng, trung tâm điện máy, karaoke… không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Rất nhiều cơ sở trong đó đã bị đình chỉ hoạt động.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai chỉ ra những nguyên nhân không thể khắc phục gồm: công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch; công trình xây dựng trái phép; không thể chuyển đổi mục đích và đang di dời đến địa điểm khác...

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức hướng dẫn người đứng đầu cơ sở để thống nhất biện pháp, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình thuộc lĩnh vực quản lý về xây dựng theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 1/7/2028.

Sở Xây dựng tổ chức giám sát việc thực hiện của các cơ sở có tên trong danh sách. Định kỳ hằng năm, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh nắm, chỉ đạo, thực hiện hoặc đề xuất các biện pháp xử lý nếu cơ sở tiếp tục vi phạm. Các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn hoặc đề xuất biện pháp giải quyết đối với các cơ sở thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các ban ngành liên quan không cấp phép, cấp bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc cải tạo, xây dựng mới cho các cơ sở có tên trong danh sách cho đến khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Các cơ sở trong danh mục công bố căn cứ hiện trạng kiến trúc, kết cấu, công năng, thiết bị, dây chuyền sản xuất để trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp. Lựa chọn giải pháp kỹ thuật tương ứng theo quy định của bộ quản lý công trình xây dựng đề án tăng cường giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Tổ chức khắc phục theo các giải pháp kỹ thuật đã lựa chọn và chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 1/7/2028.

Đối với những cơ sở không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật tương ứng do các bộ quản lý công trình xây dựng ban hành thì sau thời hạn trên phải chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động cơ sở.

Trường hợp các cơ sở cải tạo, nâng cấp bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và được cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan công an có thẩm quyền xác nhận, công an tỉnh báo cáo đề xuất UBND tỉnh xóa khỏi danh sách công bố.