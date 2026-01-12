Tây Ninh bắt 2 người liên quan vụ hỗn chiến ở TPHCM

Ngày 12/1, Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, bắt giữ 2 người liên quan vụ hỗn chiến xảy ra trên đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ, TPHCM) và bàn giao cho Công an TPHCM.

Theo công an, sau vụ hỗn chiến xảy ra tại khu vực đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, vào tối 11/1, có 2 người liên quan rời TPHCM, di chuyển qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

T. và K. (cùng áo đen) liên quan vụ hỗn chiến ở TPHCM bị Công an xã Bến Lức bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TPHCM, Công an xã Bến Lức đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát. Khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 người liên quan vụ việc. Hai người này là N.M.T.K. (24 tuổi) và Đ.V.T. (25 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

Công an xã Bến Lức đã làm thủ tục bàn giao K. và T. cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh hai nhóm người rượt đuổi, gây náo loạn trên đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, TPHCM. Vụ hỗn chiến khiến nhiều người đi đường lo lắng, không dám lưu thông qua khu vực, xe cộ ùn ứ.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Chánh Hưng đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập một số người liên quan vụ ẩu đả.