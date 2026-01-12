Người dân Hòa Thịnh bịn rịn tiễn bộ đội hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”

Ngày 12/1, tại xã Hòa Thịnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tổng kết và tiễn các lực lượng quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành nhiệm vụ, hành quân trở về đơn vị. Buổi chia tay không chỉ đánh dấu sự khép lại của một chiến dịch đặc biệt, mà còn là khoảnh khắc lắng đọng những nghĩa tình sâu nặng giữa quân và dân vùng lũ.

Người dân biết ơn bộ đội đã hết lòng hỗ trợ

Sau đợt mưa lũ lịch sử, ngày 1/12/2025, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã không quản gian nan, nhanh chóng có mặt tại những vùng bị tổn thương nặng nề nhất để hỗ trợ chính quyền, người dân khắc phục hậu quả do thiên tai.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 144 phương tiện, máy móc các loại được huy động triển khai xây dựng nhà ở, khắc phục hư hỏng tại các công trình.

Đến nay, quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây mới 331 nhà trong "Chiến dịch Quang Trung", sửa chữa 90 nhà bị hư hỏng và khắc phục hơn 63km giao thông, kênh mương thủy lợi.

Trong ảnh là xã Hòa Thịnh tan hoang sau lũ và khung cảnh yên bình, vươn lên mạnh mẽ sau thiên tai (Ảnh: Nam Anh, Trương Nguyễn).

Những căn nhà khang trang trong "Chiến dịch Quang Trung" được hoàn thiện (Ảnh: Trương Nguyễn).

Không chỉ xây nhà, bộ đội còn cùng người dân dọn dẹp bùn non, sửa chữa nhà văn hóa thôn, trường học, thu gom rác thải, làm sạch hơn 17km đường nông thôn, trả lại diện mạo mới cho làng quê từng oằn mình trong lũ dữ.

Được bộ đội hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, ông Võ Thành Phương (84 tuổi, trú tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Thịnh) không khỏi xúc động trong giây phút chia tay các chiến sĩ.

Ông Võ Thành Phương bày tỏ sự biết ơn đến lực lượng quân đội trong giây phút chia tay (Ảnh: Uy Nguyễn).

“Chia tay rồi, biết bao giờ tôi mới được gặp lại các chú đây. Nếu không có các chú hỗ trợ, chưa biết khi nào chúng tôi mới có được niềm vui lớn như thế này”, ông Phương chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhị, giáo viên Trường Mầm non Hòa Thịnh, cho biết trong thời gian đóng quân trên địa bàn, những chiến sĩ bộ đội đã hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều cho các trường học và người dân địa phương.

Các giáo viên, học sinh trong giờ phút chia tay các chú bộ đội (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước giây phút chia tay, cô Nhị bịn rịn: "Hôm nay ngày cuối bà con chúng tôi được gặp các chú bộ đội trong "Chiến dịch Quang Trung". Các tuyến đường hay nhà dân cũng vắng bóng hình ảnh các chú nên chúng tôi sẽ rất nhớ, bà con xã Hòa Thịnh biết ơn các chú rất nhiều".

Phát biểu tại lễ tổng kết, Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" đã tiếp nối và tỏa sáng truyền thống cao đẹp "Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ" của Bộ đội Cụ Hồ.

Người dân nắm chặt tay bộ đội trước lúc tiễn các chiến sĩ trở về đơn vị (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Đại tá Mười, chiến dịch là những minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và lòng dân đồng thuận.

"Mỗi công trình, mỗi mái nhà hoàn thành không chỉ là vật chất mà là biểu tượng của niềm tin, của quân dân bất diệt, là sự ấm áp của nghĩa đồng bào và là lời khẳng định nơi nào nhân dân gặp khó khăn nơi đó có bộ đội.

Chiến dịch đã khép lại nhưng dấu ấn tình người, những mái ấm kiên cố và đặc biệt là tình quân dân thêm bền chặt, sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng mỗi người", Đại tá Cao Văn Mười chia sẻ.

Lực lượng quân đội chia tay người dân xã Hòa Thịnh sau hơn 1 tháng đóng quân để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại buổi lễ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thay mặt lãnh đạo tỉnh cùng nhân dân gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã có những đóng góp to lớn trong suốt quá trình hỗ trợ Đắk Lắk ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng bằng khen đến 60 tập thể và 350 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng đầy nhân văn của những người lính trong thời bình.

Đắk Lắk sẽ hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" giữa tháng 1

Trong "Chiến dịch Quang Trung" tại tỉnh Đắk Lắk có 606 nhà bị sập được xây mới, sửa chữa 892 căn. Lực lượng quân đội tham gia xây dựng 331 căn, lực lượng công an đảm nhận xây mới 176 căn và các đơn vị và lực lượng khác xây dựng những nhà còn lại.

530 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động tham gia công tác xây dựng nhà ở cho người dân (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao toàn bộ nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" do đơn vị đảm nhận, vượt tiến độ đề ra.

Để hoàn thành và bàn giao 176 căn nhà này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động đợt thi đua cao điểm 45 ngày đêm, huy động 530 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác tham gia công tác xây dựng.

Việc hoàn thành và bàn giao toàn bộ 176 căn nhà không chỉ thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân sau thiên tai.

Người dân Đắk Lắk hạnh phúc khi được ở trong những căn nhà khang trang của "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay, góp sức hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở.

Theo ông Thái, với tinh thần "thi công 3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", các đơn vị nỗ lực hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" đúng tiến độ vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

Toàn tỉnh Đắk Lắk còn lại 77 nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" và tỉnh này cam kết hoàn thành vào ngày 15/1.