Bộ NN&MT yêu cầu xử lý kịp thời, công khai vi phạm an toàn thực phẩm

Ngày 12/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam có văn bản yêu cầu các đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ này tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

“Xử lý kịp thời và công khai những hành vi vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm”, ông Nam nêu rõ yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Song song với đó cần vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, kém chất lượng.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Lễ hội Xuân 2026; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

An toàn vệ sinh thực phẩm trở thành chủ đề nóng, được dư luận quan tâm sau khi công an công bố vụ việc ở Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Hồng Anh).

An toàn thực phẩm trở thành chủ đề nóng những ngày qua khi công an phanh phui sự việc xảy ra tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Đầu tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển gần 1.300kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, được đưa từ vùng có dịch về tiêu thụ tại các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả mẫu thịt trên xe và mẫu thịt lưu trữ trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Lực lượng chức năng đã niêm phong 4 kho lạnh chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh; toàn bộ số thịt nhiễm bệnh sau đó bị tiêu hủy theo quy định.

Đến ngày 24/12/2025, công an khởi tố 9 bị can liên quan. Ngày 10/1, ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, bị bắt khẩn cấp do liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành vụ thu gom, bảo quản thịt lợn nhiễm bệnh. Ba người khác tại công ty này cũng bị bắt.

Trong diễn biến mới nhất, HĐQT Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) quyết định tạm dừng sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày kể từ ngày 12/1.