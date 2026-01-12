Tìm cách ngăn chặn dòng nước cuốn trôi nhiều người tắm biển

Ngày 12/1, Tiến sĩ Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh đang thực hiện việc nghiên cứu dòng RIP (dòng chảy xa bờ) để có giải pháp bảo vệ an toàn cho người dân, du khách tắm biển.

Theo ông Hiếu, nội dung này được thực hiện thông qua đề tài khoa học nghiên cứu dòng RIP vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất giải pháp an toàn cho hoạt động du lịch biển. Đây là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt hàng, nhằm nghiên cứu một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn đuối nước tại các bãi biển.

Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) thường xuyên xuất hiện dòng RIP cuốn trôi nhiều người (Ảnh: Quốc Triều).

Thông qua đề tài này, theo ông Hiếu, nhóm nghiên cứu tập trung tổng quan tài liệu khoa học, khảo sát thực địa, đo đạc, quan trắc thủy, hải văn vùng biển ven bờ, thiết lập mô hình tính toán, mô phỏng thủy động lực để đánh giá, phân vùng nguy cơ và rủi ro dòng RIP.

Ông Hiếu cho biết trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu sẽ làm rõ cơ chế hình thành, quy luật xuất hiện theo không gian, thời gian, mức độ tác động của dòng RIP và đề xuất giải pháp quản lý, cảnh báo, xây dựng bãi biển an toàn.

Sản phẩm dự kiến của đề tài gồm hệ thống báo cáo khoa học chuyên sâu, bộ bản đồ phân vùng nguy cơ, rủi ro dòng RIP tỷ lệ 1/5.000, mô hình mô phỏng dòng RIP, hệ thống cảnh báo thử nghiệm tại bãi biển Mỹ Khê…

Tỉnh Quảng Ngãi có gần 130km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp như Mỹ Khê, Châu Me, Sa Huỳnh… thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển. Thời gian qua, nhiều người gặp tai nạn do bị dòng RIP cuốn trôi, một số người đã thiệt mạng.

Dòng chảy xa bờ là dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển, vận tốc dòng chảy rất lớn. Người biết bơi cũng không đủ sức bơi ngược dòng chảy xa bờ nên sẽ bị cuốn trôi ra biển.

Người bị rơi vào dòng chảy xa bờ không nên cố gắng bơi ngược trở lại. Trong trường hợp này người gặp nạn nên bơi theo hướng song song với bờ biển để thoát ra khỏi phạm vi của dòng chảy xa bờ.