Công chức đủ bản lĩnh, năng lực để chinh phục nhiệm vụ lớn của năm đặc biệt

Nội dung được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025 do Bộ tổ chức vào chiều 12/1.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hải Long).

Nhìn lại năm đặc biệt của Bộ Nội vụ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khái quát, năm 2025 là một năm đặc biệt của hệ thống chính trị và Bộ Nội vụ. Trong Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 của ngành Nội vụ, Thứ trưởng nhắc lại đã đánh giá rất kỹ lưỡng, toàn diện về lĩnh vực công tác của Bộ và ngành Nội vụ.

Điều này đã được Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao, sự thành công của Bộ quyết định cho sự thành công của hệ thống chính trị trong việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu (Ảnh: Hải Long).

Khi thực hiện sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị vừa thực hiện tham mưu, vừa thực hiện vai trò dẫn dắt, triển khai khi hợp nhất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước đây và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục.

Nỗ lực hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2026 là một năm rất đặc biệt, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030…

Lãnh đạo Bộ đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ không ngừng nỗ lực cố gắng để hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Bộ Nội vụ là một tập thể thống nhất, gương mẫu.

Mỗi thành viên trong Bộ cần thực sự là hình mẫu hiện thân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong kỷ nguyên mới, đủ bản lĩnh chính trị, đủ năng lực, phẩm chất, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bởi “trong tình hình mới cách làm cũ, tư duy cũ không còn phù hợp”.

Thứ hai, cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Nội vụ. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, thực hiện đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao.

Trong đó, lãnh đạo Bộ yêu cầu triển khai ngay và phấn đấu hoàn thành tốt, đặc biệt là nhiệm vụ chuyển đổi số, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo…

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2027 (Ảnh: Hải Long).

Thứ ba, thủ trưởng các đơn vị phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để tạo động lực cho công chức, viên chức, người lao động an tâm cống hiến vì sự phát triển của đơn vị, góp phần xây dựng Bộ Nội vụ ngày càng phát triển.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo chiến lược của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ trong thời gian tới.

Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách về thu hút, trọng dụng và phát huy người có tài năng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bộ trong giai đoạn mới.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, thực sự điển hình, để người được khen thấy tự hào, tập thể Bộ Nội vụ có thêm tấm gương để học tập, noi theo.

Mỗi thành tựu đều được tôn vinh, mỗi nỗ lực vượt bậc đều được ghi nhận để qua đó tạo sức lan tỏa, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ thi đua phấn đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã trao Cờ thi đua của Bộ cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025, gồm Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Công chức - Viên chức và Báo Dân trí. Đây là những đơn vị có thành tích toàn diện, nổi bật, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã trao Cờ thi đua của Bộ cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Cùng với đó, 35 tập thể được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", trải rộng ở các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ, các cục, ban, đơn vị sự nghiệp và cơ quan báo chí trực thuộc.

Vinh danh các "Tập thể lao động xuất sắc" (Ảnh: Hải Long).

Đối với cá nhân, Bộ Nội vụ đã trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua Bộ Nội vụ" cho 24 cán bộ, công chức, viên chức có thành tích tiêu biểu, đóng góp trực tiếp vào kết quả chung của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 13 tập thể có thành tích nổi bật trong từng lĩnh vực công tác cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công và công tác chuyên môn của ngành nội vụ.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2027 và thông qua danh sách Ban Thanh tra nhân dân gồm 9 thành viên.