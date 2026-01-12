Hàng loạt tài xế xe sang bị CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 12/1, Tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm soát tại nút giao Phúc La - Mậu Lương (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội).

Cảnh sát cho biết đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, vì vậy việc kiểm soát các hành vi vi phạm trên tuyến, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn có tác dụng ngăn ngừa vi phạm giao thông, tránh xảy ra tai nạn giao thông giao thông.

Tại khu vực lập chốt, cảnh sát giao thông sử dụng dây căng xung quanh chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạo khu vực an toàn để lực lượng CSGT xử lý các trường hợp vi phạm, những người không có nhiệm vụ sẽ phải đứng ngoài khu vực này.

Đáng chú ý, trong ca làm việc chiều 12/1, CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn với hàng loạt tài xế xe sang.

Theo cảnh sát, việc kiểm tra nồng độ cồn "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", do vậy CSGT sẽ kiểm tra đối với tài xế của các loại phương tiện, trong đó có xe sang.

Lúc 13h10, cảnh sát phát hiện anh Đ.V.H. (trú tại phường Hoàng Liệt) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,069mg/lít khí thở. Đáng nói, khi phát hiện tổ công tác từ xa, nam tài xế đã quay đầu xe, định bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.

"Hôm nay tôi có uống một lon bia với bạn. Tôi cũng không ngờ các đồng chí lại lập chốt trên tuyến đường này. Tôi mong được bỏ qua lần này để rút kinh nghiệm", anh H. nói nhưng tổ công tác đã cương quyết lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong suốt quá trình tuần tra, kiểm soát tại chốt giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (camera) được trang bị để ghi hình quá trình kiểm soát nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong ca làm việc chiều 12/1, tổ công tác đã kiểm tra, xử lý 7 trường hợp lái xe máy vi phạm nồng độ cồn. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là ở mức 1 (chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở).

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ liên tục tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Qua đó tạo được thói quen cho người tham gia giao thông, đã uống rượu bia là không lái xe", vị Trung tá CSGT nhấn mạnh.