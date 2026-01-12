Tiền vệ Saudi Arabia có giá trị cao hơn toàn bộ đội hình U23 Việt Nam

Theo dữ liệu từ chuyên trang thống kê chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, U23 Saudi Arabia là đội bóng đắt giá nhất tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 với tổng giá trị đội hình được định giá lên tới 9,2 triệu euro (khoảng hơn 250 tỷ đồng), vượt xa tất cả các đối thủ còn lại trong giải đấu.

Musab Al Juwayr trong màu áo CLB Al Qadsiah (Ảnh: Getty).

Sở dĩ đội bóng Tây Á có giá trị "khủng" như vậy là nhờ dàn cầu thủ trẻ đang thi đấu tại giải quốc nội Saudi Pro League, nơi vốn đang là điểm đến của hàng loạt siêu sao thế giới, giúp giá trị thương hiệu của các nội binh tăng vọt.

Đáng chú ý nhất bên phía U23 Saudi Arabia là sự xuất hiện của tiền vệ Musab Al Juwayr. Ở tuổi 22, ngôi sao này được định giá lên tới 4 triệu euro (hơn 122 tỷ đồng), một con số đủ để biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất giải đấu, đồng thời một mình cầu thủ này trị giá hơn toàn bộ 23 cầu thủ U23 Việt Nam cộng lại (3,13 triệu euro).

Al Juwayr hiện đang chơi cho CLB Al Qadsiah tại giải Saudi Pro League. Sau 12 lần ra sân ở mùa giải này, tiền vệ 22 tuổi đã đóng góp 1 bàn thắng và sở hữu tới 5 đường kiến tạo thành bàn.

Phong độ ổn định của Al Juwayr chính là yếu tố quan trọng giúp Al Qadsiah bay cao với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, cạnh tranh trực tiếp với các đội bóng hàng đầu.

Ngoài Al Juwayr, đội hình của U23 Saudi Arabia còn sở hữu dàn sao đắt giá khác như hậu vệ trái Salem Al Najdi (600.000 euro), hậu vệ phải Mohammed Abdulrahman (500.000 euro) hay tiền đạo mũi nhọn Abdullah Radif (400.000 euro).

Về phía U23 Việt Nam, hai niềm hy vọng lớn nhất là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Khuất Văn Khang đang dẫn đầu về giá trị chuyển nhượng trong đội, cùng ở mức 300.000 euro.

Dù con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, nhưng giá trị của các cầu thủ U23 Việt Nam thường nằm ở tính gắn kết và tinh thần vượt khó.

Tốc độ của Đình Bắc được kỳ vọng sẽ giúp u23 Việt Nam xuyên phá hàng thủ của U23 Saudi Arabia (Ảnh: Mạnh Quân).

Sự chênh lệch về tiền bạc chắc chắn sẽ tạo nên một áp lực không nhỏ, nhưng đồng thời cũng là động lực để thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo nên một cú sốc lớn. Trong bóng đá trẻ, con số hàng triệu euro chưa bao giờ là thước đo duy nhất để quyết định thắng bại.

Dù có giá trị chuyển nhượng thấp hơn, nhưng với lối chơi kỷ luật và tinh thần "thép", các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng tạo nên địa chấn trước “đại gia” đến từ Tây Á.