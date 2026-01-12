Nhặt được nhẫn vàng khi đi khám ở bệnh viện

Ngày 12/1, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã trao trả chiếc nhẫn vàng 2 chỉ cho bệnh nhân, sau khi người này đánh rơi trong quá trình khám bệnh.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc cởi áo khoác để đo huyết áp, bà Đồng Thị Sau (63 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) vô ý làm rơi chiếc nhẫn cất trong túi áo mà không hay biết.

Bảo vệ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trao trả tài sản cho bà Sau (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Thời điểm này, tại khu vực đo huyết áp có nhiều bệnh nhân cùng chờ khám. Một bệnh nhân khác là bà Hồ Thị Diễm (33 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang trong quá trình đi khám, nhặt được chiếc nhẫn.

Dù đang đau ốm và cần tiếp tục thăm khám, bà Diễm vẫn lập tức bàn giao tài sản cho nhân viên y tế thay vì trực tiếp đưa cho người đánh rơi, nhằm bảo đảm đúng quy trình và tránh nhầm lẫn.

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã kiểm tra camera, xác minh đầy đủ thông tin và liên hệ trao trả lại chiếc nhẫn cho bà Đồng Thị Sau.

Nhận lại tài sản, bà Sau bày tỏ sự xúc động và cảm kích trước nghĩa cử trung thực của bà Diễm đã nhặt được tài sản, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Qua sự việc, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng khuyến cáo người bệnh và người nhà hạn chế mang theo tài sản có giá trị khi đi khám, chữa bệnh; đồng thời chú ý bảo quản tư trang cá nhân.