Bệnh nhân trong ca phẫu thuật nêu trên là người phụ nữ 64 tuổi, từng trải qua phẫu thuật và xạ trị vùng ngực do ung thư vú hơn 30 năm trước.

Gần đây, người phụ nữ vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong tình trạng khó thở, đau ngực khi gắng sức. Kết quả siêu âm tim cho thấy, bệnh nhân hở van động mạch chủ nặng do thoái hóa van, đồng thời khảo sát mạch vành ghi nhận hẹp 90% lỗ xuất phát động mạch vành phải.

Theo các khuyến cáo của y văn thế giới, đây là trường hợp có chỉ định thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành trong cùng một cuộc mổ. Tuy nhiên, ở người bệnh có tiền căn xạ trị vùng ngực, việc mở xương ức tiềm ẩn nguy cơ dính mô và khó kiểm soát phẫu trường.

Vì vậy, ê-kíp phẫu thuật cân nhắc lựa chọn phương pháp nội soi 3D, nhằm giảm sang chấn và hỗ trợ quá trình hồi phục cho bệnh nhân.

Các bác sĩ trong ê-kíp phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

TS.BS Phạm Trần Việt Chương, khoa Phẫu thuật Tim mạch, cho biết hệ thống nội soi 3D với camera độ phân giải cao cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ cấu trúc gốc động mạch chủ, van tim và động mạch vành, nhờ khả năng phóng đại và tái hiện chiều sâu không gian.

Điều này hỗ trợ đáng kể cho các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao, trong khoảng không gian hạn chế của phẫu thuật nội soi.

Trong suốt quá trình mổ, tổng thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể và ngưng tim được ê-kíp kiểm soát ở mức tương đương phẫu thuật mở.

Thời điểm thả kẹp động mạch chủ, khi tim người bệnh đập lại tự nhiên, van hoạt động ổn định và dòng chảy cầu nối thông suốt, là dấu hiệu quan trọng ghi nhận sự ổn định của người bệnh trong cuộc mổ.

Ba giờ sau khi phẫu thuật, người bệnh được rút nội khí quản, ra khỏi phòng hồi sức trong 24 giờ và không cần truyền máu. Siêu âm tim kiểm tra lại cho thấy, phân suất tống máu khoảng 60%, van hoạt động tốt. Người bệnh sớm vận động và xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và chuẩn hóa các quy trình phẫu thuật tim ít xâm lấn (Ảnh: BV).

GS.TS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ, kỹ thuật nội soi 3D là một trong những lựa chọn hỗ trợ điều trị người bệnh phù hợp trong các trường hợp được chỉ định.

Với sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, kỹ thuật này có thể góp phần giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Trường hợp trên cũng là ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Từ thành công trên, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu và chuẩn hóa các quy trình phẫu thuật tim ít xâm lấn, bao gồm nội soi 3D và các kỹ thuật hỗ trợ khác, nhằm mang đến thêm lựa chọn điều trị phù hợp cho các bệnh nhân.