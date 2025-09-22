Khung giờ cấm xe qua hầm vượt sông Sài Gòn trong 3 ngày

Sở Xây dựng TPHCM vừa phê duyệt phương án cấm xe qua hầm vượt sông Sài Gòn để diễn tập chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Cụ thể, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ cấm xe cộ qua lại hầm vượt sông Sài Gòn vào khung giờ 14h-15h30, trong 3 ngày 23, 24 và 26/9.

Diễn tập chữa cháy tại đường hầm vượt sông Sài Gòn (Ảnh: Đ.L.).

Phạm vi phân luồng giao thông kéo dài từ đường Ký Con (phường Bến Thành) đến đường Tố Hữu (phường An Khánh).

Trong thời gian trên, tài xế có nhu cầu di chuyển giữa 2 phường sẽ sử dụng cầu Ba Son làm tuyến đường thay thế.

Sở Xây dựng TPHCM giao Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị lắp đặt băng rôn thông báo lịch cấm đường để người dân nắm thông tin và lựa chọn lộ trình lưu thông phù hợp.