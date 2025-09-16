Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TPHCM

Liên quan đến vụ cháy nhà xưởng xảy ra vào trưa 16/9 tại phường Thuận Giao, chiều cùng ngày, Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ cháy.

Theo Công an TPHCM, khoảng 10h40 ngày 16/9, đơn vị nhận báo cháy tại đường Thuận Giao 25. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30, khu vực 32, khu vực 33 và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 11 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước, 2 xe chỉ huy, cùng 84 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 bị đổ sập (Ảnh: Bạn đọc cung cấp).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã bảo vệ và chống cháy lan sang các hộ gia đình, nhà trọ lân cận.

Theo PC07, nhà xưởng xảy ra cháy hoạt động trong lĩnh vực pha chế, sang chiết, đóng thùng, mua bán sơn các loại, với tổng diện tích khoảng 1.000m2. Kết cấu nhà xưởng gồm khung thép, mái tole, tường gạch.

Thi thể một người nước ngoài được tìm thấy trong đống đổ nát (Ảnh: Bạn đọc cung cấp).

Sau khi khống chế đám cháy, PC07 đã tiếp tục triển khai dập tắt đám cháy hoàn toàn, phối hợp công an phường xác minh thông tin có 3 người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy.

Theo PC07, thời điểm xảy ra cháy, phía cơ sở báo có 3 người nước ngoài mắc kẹt. Hai nạn nhân sau đó được giải cứu đưa ra ngoài, bị thương. Nạn nhân còn lại được tìm thấy trong đống đổ nát và đã tử vong.

Hiện tại, lực lượng chức năng thống kê thiệt hại các loại tài sản khác do vụ cháy gây ra.