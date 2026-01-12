Tàu vỏ thép bị chìm sau khi hạ thủy trên biển Lâm Đồng

Ngày 12/1, lãnh đạo UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận sáng cùng ngày, tàu thủy của một đơn vị thi công dự án nạo vét cửa cảng La Gi bị phá nước, chìm khi neo đậu, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng trục vớt tàu vỏ thép bị chìm ở La Gi (Ảnh: Huy Long).

Theo thông tin ban đầu, vào 17h ngày 11/1, tàu vỏ thép Khánh Giang 14 nặng 18,6 tấn, thuộc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phát Vina, được hạ thủy. Tuy nhiên, đến 7h ngày 12/1, phương tiện này bất ngờ bị phá nước, rồi chìm xuống biển.

Thời điểm xảy ra sự cố, toàn bộ thuyền viên đã lên bờ nên không thiệt hại về người.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng đại diện doanh nghiệp có mặt tại hiện trường, điều động phương tiện trục vớt tàu Khánh Giang 14, làm rõ vụ việc.