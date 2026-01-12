Phi công ghi lại hiện tượng kỳ lạ ở độ cao hàng nghìn mét từ cửa sổ máy bay

Chuỗi mây này phác họa rõ nét một rãnh áp thấp - hiện tượng khí tượng thường gắn liền với thời tiết bất ổn. Đối chiếu với dữ liệu radar, Cục Khí tượng Australia (Bureau of Meteorology - BoM) cho biết các cơn dông trong ảnh trải dài khoảng 150km.

Mỗi “tế bào dông” có bề ngang từ vài cây số đến vài chục cây số, tạo nên một dải mây gần như nối tiếp nhau trên bầu trời.

“Một trong những điểm đặc biệt nhất của bức ảnh là gần như không có mây bao quanh hay chen giữa các khối mây dông lớn. Nhờ đó, chúng ta có được góc nhìn hoàn toàn trong trẻo, rõ ràng về cả một hàng mây”, đại diện BoM chia sẻ với truyền thông Australia.

Hiện tượng mây hiếm gặp được chụp từ cửa sổ máy bay (Ảnh: Yahoo).

Từ trên cao, khung cảnh trông sáng sủa và yên bình. Tuy nhiên, dưới mặt đất, tình hình lại hoàn toàn khác. Những khối mây dông cao, bồng bềnh này tiềm ẩn nguy cơ gây ra thời tiết cực đoan, bao gồm mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá kích thước lớn.

Theo BoM, đây là một góc nhìn rất hiếm về mây dông, bởi bức ảnh được chụp ở độ cao khoảng 11km so với mặt đất.

“Nếu quan sát từ dưới lên, các cơn dông này sẽ mang diện mạo rất khác, thậm chí có thể khó phân biệt với những đám mây xung quanh”, cơ quan này nhận định.

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt ấy, phi công Michelangelo Svrznjak cho biết anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tương tự.

“Nhìn thấy các đám mây hình thành gần như hoàn hảo, cách đều nhau, tôi thực sự rất choáng ngợp. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng tôi được thấy một khung cảnh như vậy”, anh nói.

Bà Andrea Peace - Giám đốc Thông tin Cộng đồng Quốc gia của BoM - cho biết, bức ảnh của ông Svrznjak đã gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu trong quá trình tuyển chọn cho Lịch thời tiết Australia năm nay.

“Nó lập tức hớp hồn toàn bộ giám khảo. Ngay khoảnh khắc chúng tôi nhìn thấy, bức ảnh đã quá nổi bật, xứng đáng để lựa chọn chiến thắng”, bà chia sẻ.

“Từ góc độ của một nhà khí tượng học, việc được quan sát bầu khí quyển từ trên cao là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi thường theo dõi thời tiết từ mặt đất và qua radar, nhưng có được góc nhìn này thực sự là một trải nghiệm hoàn toàn khác”, bà Peace nói thêm.

Giải thích về hiện tượng mây dông xếp thành hàng, Cục Khí tượng Australia cho biết rãnh áp thấp thường là ranh giới nơi các luồng gió hội tụ, nơi không khí ẩm và khô hoặc nóng và lạnh gặp nhau. Tuy nhiên, các điều kiện này không đồng đều dọc theo toàn bộ chiều dài của rãnh.

“Chính sự chênh lệch đó cho phép nhiều, thậm chí rất nhiều “tế bào dông” hình thành cùng lúc trong những điều kiện tương tự”, đại diện BoM lý giải.

Để dễ hình dung, BoM ví quá trình này như một nồi nước đang sôi: Khi nước đạt đến một ngưỡng nhiệt độ nhất định, các bọt khí sẽ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt.

Không thể biết chính xác bọt khí đầu tiên sẽ hình thành ở đâu hay tổng cộng có bao nhiêu bọt khí trong nồi, nhưng có thể chắc chắn rằng tất cả đều ra đời trong cùng những điều kiện giống nhau.