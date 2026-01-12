Hà Nội dự kiến chấm dứt xử lý đơn thư bằng văn bản giấy từ 1/3

Thông tin được Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh nêu ra tại Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nền tảng quản lý công tác khiếu nại, tố cáo quốc gia do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 12/1.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh (Ảnh: Thanh tra Chính phủ).

Theo ông Cảnh, công tác xử lý đơn thư của Hà Nội đang chịu áp lực rất lớn cả về số lượng và tính chất phức tạp. Năm 2025, toàn thành phố tiếp nhận hơn 64.000 đơn thư, trong đó gần 47.000 đơn đủ điều kiện giải quyết. Tình trạng đơn thư trùng lặp, gửi lại nội dung đã được giải quyết còn phổ biến, đặc biệt khi bước sang nhiệm kỳ lãnh đạo mới.

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đang phải rà soát hơn 3.000 đơn tồn đọng, một khối lượng công việc rất lớn, phức tạp và cần hoàn thành trong thời gian ngắn, theo ông Cảnh.

Ông Cảnh nhận định nền tảng quản lý công tác khiếu nại, tố cáo quốc gia do Thanh tra Chính phủ xây dựng sẽ trở thành giải pháp rất ưu việt, có khả năng tạo bước chuyển căn bản trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hà Nội sẽ cài đặt và vận hành thử nghiệm đến ngày 28/2, dự kiến từ 1/3 sẽ chấm dứt hoàn toàn việc xử lý đơn thư bằng văn bản giấy, chuyển sang môi trường số.

Ông cảnh đề nghị cấp tài khoản cho toàn bộ các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, MTTQ, các sở ngành cũng như UBND cấp xã để có thể trực tiếp tham gia xử lý trên hệ thống. Các địa phương cần đầu tư đầy đủ hạ tầng, trang thiết bị, máy quét để số hóa hồ sơ, tổ chức tập huấn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Thông tin tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh nền tảng được xây dựng nhằm hình thành một hệ thống dùng chung, thống nhất trên toàn quốc, quản lý xuyên suốt quy trình từ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi đến giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Huy nói đây là bước đi quan trọng trong việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa toàn trình, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, các ngành.

Một buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Tập đoàn VNPT và các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng, hoàn thiện nền tảng. Sau khi hoàn thiện, hệ thống sẽ được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, vận hành trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an). Người dân và tổ chức có thể sử dụng thông qua định danh điện tử VNeID.

Kết quả thí điểm tại Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) cho thấy hệ thống vận hành ổn định, phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy khẳng định các chức năng tiếp công dân trực tuyến, gửi - nhận - rút đơn thư trực tuyến cũng đã sẵn sàng triển khai khi được Quốc hội cho phép.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho rằng giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn chặt với quản lý kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng. Do đó, việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý thống nhất là yêu cầu cốt yếu, không thể trì hoãn.

Hà Nội mong muốn phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành để xây dựng quy chế thống nhất, khắc phục tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp do thiếu đồng bộ.