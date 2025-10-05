Nút giao nối 3 cao tốc ở cửa ngõ phía Tây TPHCM sắp hoàn thành

Nút giao Mỹ Yên, một phần quan trọng của dự án Vành đai 3 TPHCM, đang dần hoàn thiện, hứa hẹn thay đổi diện mạo giao thông cửa ngõ phía Tây. Với quy mô lớn và thiết kế phức tạp, nút giao này sẽ kết nối ba tuyến cao tốc huyết mạch, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Nút giao Mỹ Yên, thuộc dự án thành phần 7 của Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh) với chiều dài khoảng 6,8km, đang được gấp rút thi công. Đây là một nút giao quy mô lớn, được thiết kế theo dạng Trumpet kép hoàn chỉnh, có vai trò chiến lược trong việc kết nối ba tuyến cao tốc quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP, đơn vị chịu trách nhiệm thi công phần đường và nút giao, cho biết gói thầu bao gồm nhiều nhánh kết nối, hai cầu quay đầu và một cầu vượt ngang tuyến Vành đai 3. Các hạng mục này sẽ đấu nối trực tiếp với cao tốc TPHCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành.

“Đây là một nút giao phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Hiện tại, gói thầu đang đảm bảo đúng tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2025”, ông Cảnh thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, các hạng mục chính tại nút giao Mỹ Yên đã dần hình thành. Trên công trường, hàng chục mũi thi công đang khẩn trương hoàn thiện các nhánh đường dẫn, cầu vượt và tuyến chính.

Xe cơ giới hoạt động nhộn nhịp dưới chân cầu vượt cao tốc TPHCM - Trung Lương, chuẩn bị cho việc khớp nối đồng bộ toàn bộ nút giao.

Một số nhánh đã được trải nhựa, trong khi đường gom và mặt đường đang được triển khai đồng bộ.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết, tính đến đầu tháng 9, tiến độ dự án thành phần 7 đã đạt hơn 75%. Các gói thầu cầu Tân Bửu, Rạch Rích, tuyến chính và đường dẫn đang được thi công 3 ca, 4 kíp để kịp thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay.

Trên tuyến chính, cầu cạn Tân Bửu (gói thầu XL-02) đang được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như khe co giãn, lan can, cùng với đường dẫn hai đầu cầu. Các nhánh kết nối cao tốc đã cơ bản thảm nhựa xong, chỉ còn chờ sơn vạch kẻ đường.

Nhìn từ trên cao, các tuyến nhánh và cầu cạn đã dần thành hình, hứa hẹn một diện mạo hạ tầng hoàn toàn mới cho khu vực.

Dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại sự đổi thay đáng kể cho giao thông tại cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Sau khi hoàn thành, nút giao Mỹ Yên sẽ kết nối đồng bộ ba tuyến cao tốc lớn, không chỉ giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TPHCM mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.