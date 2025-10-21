Nơi tất bật phòng chống, chỗ vẫn tắm biển khi bão Fengshen đang tiến gần

Ngày 21/10, tại khu vực chân cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, xuất hiện hiện tượng nước sông Hàn dâng cao kết hợp sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè, gây ngập cục bộ và làm hư hại mặt vỉa hè.

Đây được ghi nhận là ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều kết hợp gió mạnh trước thời điểm bão Fengshen (bão số 12) chuẩn bị tiến vào đất liền.

Sóng lớn kèm nước sông dâng cao nên các du thuyền hoạt động tại sông Hàn phải di chuyển vào khu vực neo đậu an toàn.

Tại khu vực phường Thanh Khê, trời mưa nhỏ, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc đã ra quân hỗ trợ ngư dân thu dọn ngư lưới cụ lên bờ.

Lực lượng bộ đội cũng giúp ngư dân vác thuyền, thúng vào nơi tránh bão.

Trong khi đó ở khu vực ven biển Thọ Quang, phường Sơn Trà, trời âm u, bắt đầu có gió rít từng đợt. Ngư dân đang tất bật thuê các xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ để tránh bị sóng cuốn trôi, phá hỏng.

Dù sóng rất lớn, liên tục vỗ vào bờ nhưng tại khu vực biển Mân Thái, phường Sơn Trà, phóng viên ghi nhận có tình trạng du khách tắm biển.

Ngư dân cũng liều lĩnh bơi ra giữa biển để thả lưới, đánh bắt cá tại biển Mân Thái.

Tại phường Quảng Phú, lực lượng dân quân phường hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản và vật dụng thiết yếu lên vị trí cao.

Lực lượng chức năng sử dụng bao cát, thùng nước và các vật nặng để chèn chống mái tôn, cửa ra vào, tường yếu, bảo đảm an toàn nhà cửa trước khi bão đổ bộ.

Tại phường Hòa Khánh, nhiều ngôi nhà đã dùng các thanh gỗ to để gia cố cửa, tránh tình trạng gió bão lùa vào gây hư hại tài sản.

Khu vực đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần cầu vượt Ngã Ba Huế), phường Hòa Khánh, nơi thấp trũng có nguy cơ ngập khi mưa lớn, người dân đã dùng các tấm nhựa cứng để tạo thành "đê" chắn nước trước cửa nhà.

Trước tình hình dự báo bão Fengshen đang tiến gần và có đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày tới, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các xã, phường kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai. Tất cả mọi phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng trước 17h ngày 22/10.