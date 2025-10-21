Bão Fengshen đổi hướng, khả năng đổ bộ đất liền nước ta sáng 23/10

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trưa 21/10, tâm bão Fengshen (bão số 12) mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, cách đảo Hoàng Sa hơn 100km về phía Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Trong sáng và trưa nay, bão Fengshen đang trong giai đoạn mạnh nhất và di chuyển chậm lại.

Dự báo khoảng 7h ngày 22/10, bão giảm xuống cấp 8, giật cấp 10 di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h và hoạt động trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc.

Đến 7h ngày 23/10, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h và di chuyển vào đất liền qua khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Hướng di chuyển của bão Fengshen (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão sóng cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông, hiệu ứng địa hình, khoảng đêm 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Dự báo lượng mưa phổ biến khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi 200-400mm, có nơi trên 500mm; Nam Quảng Trị - Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mưa lớn ở Trung Bộ có thể kéo dài đến hết tháng 10. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, đô thị.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sẵn sàng phương án ứng phó khi mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.