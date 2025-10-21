Bão Fengshen tiến gần đất liền, sóng cao hơn 3m tràn qua bờ sông Hàn

Sáng 21/10, tại khu vực chân cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, xuất hiện hiện tượng nước sông Hàn dâng cao kết hợp sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè, gây ngập cục bộ và làm hư hại mặt vỉa hè.

Đây được ghi nhận là ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều kết hợp gió mạnh trước thời điểm bão Fengshen (bão số 12) chuẩn bị tiến vào đất liền.

Sóng đánh cao hơn đầu người vào sáng 21/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, từng đợt sóng lớn từ sông Hàn tràn lên bờ, va mạnh vào lan can chắn ven sông, tạo thành cột sóng cao hơn 3m.

Nước ồ ạt chảy xuống vỉa hè, lan rộng ra khiến đoạn đường Như Nguyệt bị ngập. Gạch lát vỉa hè tại nhiều vị trí bị xô lệch, bong tróc, thậm chí bị bật hẳn khỏi nền, nằm rải rác khắp khu vực.

Nước ồ ạt chảy xuống vỉa hè, gạch lát tại nhiều vị trí bị xô lệch, bong tróc (Ảnh: Hoài Sơn).

Người dân lưu thông qua khu vực cho biết sóng bắt đầu mạnh từ sáng sớm và tăng dần theo gió, khiến khu vực ven sông trở nên nguy hiểm.

Trước tình hình dự báo bão Fengshen đang tiến gần và có đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày tới, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các xã, phường kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các địa phương lưu ý thông tin cho người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ ít nhất trong 3 ngày. Tất cả mọi phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng trước 17h ngày 22/10.

Lòng đường Như Nguyệt bị ngập do nước tràn vào (Ảnh: Hoài Sơn).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 21/10, tâm bão Fengshen mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 cách đặc khu Hoàng Sa gần 200km về phía Bắc Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo bão sẽ đạt cấp 11, giật cấp 13 trong hôm nay. Từ ngày 22/10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam, tốc độ giảm và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền khu vực miền Trung.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, bão Fengsshen sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10 với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.