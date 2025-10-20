Đà Nẵng "lên dây cót" trước đợt mưa dự kiến vượt ngưỡng lịch sử

Chiều 20/10, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó với mưa lớn và bão số 12 (Fengshen) cùng đợt mưa lớn sắp tới.

Theo dự báo, từ đêm 22/10 đến ngày 27/10, tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 350-600mm, có nơi trên 800mm.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh đã tham khảo thông tin từ cơ quan khí tượng và rất nhiều chuyên gia nhận định đây là cơn bão có khả năng nhẹ về gió, nhưng rất nặng về mưa. Đợt mưa từ ngày 23 đến 26/10 dự báo sẽ đặc biệt lớn, có nơi vượt ngưỡng lịch sử ngày 14/10/2022.

Để chủ động ứng phó, UBND thành phố thống nhất huy động khoảng 300 xuồng nhỏ từ các tổ chức tình nguyện, lực lượng vũ trang, bố trí tại các phường, xã trọng điểm.

Các xuồng này sẽ được sử dụng để hỗ trợ người dân di chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm trong trường hợp mưa ngập sâu ở khu dân cư, ngõ hẻm. Thành phố cũng nghiên cứu phương án phát áo phao cho người dân vùng trũng thấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Thượng tá Nguyễn Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trực tiếp chỉ huy việc điều động xuồng cứu hộ, đảm bảo mọi phương tiện, nhiên liệu luôn sẵn sàng khi có lệnh.

“Tất cả phải trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Khi có tình huống xảy ra, phải có người, có xuồng, có xăng ngay lập tức”, ông Hưng chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu toàn bộ xã, phường rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét, vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông… để hoàn thành di dời dân trước 17h ngày 22/10.

Mưa lớn gây ngập đường Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng vào ngày 18/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ nào đạt 80%-100% dung tích phải xả ngay theo đúng quy trình.

Về hậu cần, ông Hưng cũng cho rằng nên thay đổi phương thức hỗ trợ, thành phố không tổ chức cấp phát mì tôm tràn lan như trước. Mỗi hộ phải tự dự trữ lương thực tối thiểu 3 ngày.

“Tuyệt đối không để người dân trông chờ hay đến lúc lụt lại dùng ca nô chở mì tôm đến từng thôn, xóm”, ông Hưng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị thông tin này phải được truyền thông công khai, rõ ràng để người dân chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men, đặc biệt ở khu vực đô thị dễ ngập sâu.

Ông Hưng lưu ý, người dân phải khẩn trương đưa ô tô, xe máy lên vị trí cao, tránh bị nước cuốn, che chắn lúa gạo, đồ đạc trong nhà, thu hoạch sớm khoai, sắn, ngô, lúa nếu có thể để tránh mất trắng khi nước dâng.

“Tôi cảm nhận rất rõ sự lo lắng, không phải cảm tính mà dựa trên thông tin của các chuyên gia. Nếu dự báo khả năng mưa lớn xảy ra mà chúng ta lơ là, triển khai chậm hậu quả sẽ rất lớn”, ông Hưng nhấn mạnh và yêu cầu toàn hệ thống chính quyền thành phố hành động khẩn cấp, quyết liệt, có trách nhiệm.