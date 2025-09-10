Những nụ cười hồi sinh Làng Nủ sau trận lũ quét vùi lấp 67 sinh mạng

Ngày 10/9 - là ngày đánh dấu tròn 1 năm kể từ khi trận lũ quét kinh hoàng ập xuống Làng Nủ (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai). Làng Nủ vốn là một ngôi làng nhỏ yên bình nằm dưới chân núi Con Voi, nơi dòng suối Nủ chảy qua, và cũng là nơi người dân chung sống hiền hòa với thiên nhiên.

Nhưng rạng sáng 10/9/2024, tại Làng Nủ xảy ra một trận thiên tai “chưa từng có trong lịch sử”. Vụ trượt lở kinh hoàng kéo theo lượng đất đá khổng lồ khoảng 1,6 triệu mét khối đất, đá, bùn và nước đã trút xuống ngôi làng hiền hòa ấy. Chỉ trong 5 phút, trận thiên tai đã vùi lấp, xóa sổ gần 40 ngôi nhà, làm 67 người chết và mất tích, 14 người bị thương.

Sau một năm, người dân Làng Nủ đã có cuộc sống mới ở Khu tái định cư được xây dựng cách ngôi làng cũ 2km.

Khu tái định cư Làng Nủ nằm trên đồi cao rộng 10ha, gồm 40 nhà sàn dân sinh, nhà sinh hoạt cộng đồng rộng 300m2; một điểm trường rộng 200m2 gồm hai lớp tiểu học và hai lớp mẫu giáo, với đầy đủ hệ thống viễn thông, điện nước. Đường dẫn vào làng được đổ bê tông. Mỗi căn nhà sàn kiên cố rộng 96m2 theo kiến trúc người Tày, có vườn trồng rau bên hông hoặc phía sau, khuôn viên trồng hoa trước lối vào.

Về Khu tái định cư, người dân Làng Nủ vui mừng vì có chỗ ở mới khang trang, sạch đẹp. Được Nhà nước, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước giúp đỡ, hỗ trợ nên cuộc sống của bà con ngày một tốt hơn, ổn định hơn.

Những vườn hoa tươi tốt mọc quanh những căn nhà mới, mang lại sức sống cho ngôi làng vốn phải chịu quá nhiều đau thương, mất mát từ trận bão lũ lịch sử năm 2024.

Nơi ở mới dù khang trang, sạch đẹp nhưng người dân không có hoạt động canh tác, chăn nuôi tại đây. Vì thế, phần lớn người dân Làng Nủ vẫn đi làm thuê, hoặc canh tác trồng trọt ở khu đất cũ. Trưởng thôn Làng Nủ Hoàng Văn Diệp cho biết chính quyền địa phương đang nỗ lực tái thiết lại không gian nơi dòng suối Nủ, để tạo lại con suối chảy ở giữa, còn hai bên sẽ phủ lớp đất màu để giao lại cho các hộ dân canh tác.

Nhiều phụ nữ trong thôn Làng Nủ và các thôn lân cận tìm đến lớp học thêu để có thêm thu nhập. Với công việc này, họ vừa không phải đi xa, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, con cái và lại có thu nhập ổn định từ 6 đến 9 triệu đồng/tháng.

Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, những đứa trẻ Làng Nủ năm ấy đã được học ở ngôi trường kiên cố, sạch đẹp hơn. Nhưng chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Hoàng Thị Vân, giáo viên Trường Tiểu học Làng Nủ, kể rằng dù các học sinh dần nguôi ngoai nỗi đau mất mát người thân sau trận lũ quét kinh hoàng năm ngoái, nhưng có những đứa trẻ cứ mưa là giật mình, hoảng sợ, chạy đến ôm chầm lấy cô và các bạn.

Gia Bảo (8 tuổi), là một học sinh như thế. Trong trận lũ quét kinh hoàng năm 2024, Gia Bảo mất cả bố và mẹ, chỉ còn anh trai. Bản thân Bảo khi đó cũng bị vùi lấp trong đống đất đá lẫn bùn nước, nhưng may mắn được người dân cứu sống. Sau đó, em được đưa xuống điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và phải trải qua những tháng ngày đầy khó khăn khi chiến đấu với những cơn đau, chấn thương nghiêm trọng.

Trên khuôn mặt cậu bé Gia Bảo hôm nay vẫn in hằn vết sẹo từ trận thiên tai năm ngoái, nhưng em đã cười nhiều hơn khi nỗi đau mất mát dần nguôi ngoai.

Gia Bảo cùng các bạn vui vẻ đá bóng trong khuôn viên rộng rãi trước Nhà văn hóa Làng Nủ mới được xây dựng trên Khu tái định cư.

Khu vực Nhà Văn hóa thôn Làng Nủ cũ - nơi một năm trước từng là Sở Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn sau vụ lũ quét lịch sử - nay trở thành nơi trưng bày những bức ảnh ghi lại vụ thiên tai năm 2024. Phía bên ngoài là Khu tưởng niệm với tấm bia ghi tên 67 nạn nhân thiệt mạng sau vụ lũ quét.

Chính quyền địa phương đang tái thiết lại con suối Nủ và cho đổ đất màu hai bên để tạo điều kiện cho bà con có đất canh tác.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng đại diện các sở ngành đến thắp hương và tưởng niệm 67 nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét ngày 10/9/2024 ở Làng Nủ.

Dịp này, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Phúc Khánh, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức khánh thành công trình đường kết nối thôn Làng Nủ và thôn Trĩ Trong; khởi công xây dựng 6 ngôi nhà Nhân ái tại xã Phúc Khánh và trao học bổng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn.

Anh Hoàng Văn Diệp (Trưởng thôn Làng Nủ) quét dọn, sắp xếp khu vực tưởng niệm các nạn nhân của vụ lũ quét. Anh chia sẻ cuộc sống của bà con đã dần ổn định nhưng nỗi đau mất mát người thân “cứ đôi khi lại nhói lên”, khơi dậy niềm đau thương.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh và đại diện các đơn vị cùng nghe giới thiệu những bức ảnh trưng bày về trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ.

Trên con đường mới do báo Dân trí cùng các đơn vị xây dựng cho bà con Làng Nủ, các lãnh đạo và người dân nơi đây cùng bước đi, trò chuyện nhắc lại khung cảnh Làng Nủ ngày ấy. Sau trận lũ quét, giao thông bị đứt gãy, đường sá đi lại khó khăn nên cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều vất vả. Con đường mà báo Dân trí chung tay xây dựng cho bà con Làng Nủ, vì thế, càng trở nên có ý nghĩa hơn.

Tháng 9/2024, khi siêu bão Yagi càn quét khiến Làng Nủ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào và tổ chức 22 chuyến cứu trợ khẩn cấp. Trong đó, riêng với tỉnh Lào Cai, báo Dân trí đã tổ chức 13 chuyến cứu trợ, trao gần 3 tỷ đồng, 19,2 tấn gạo và 11 tấn hàng hóa thiết yếu.

Cuối tháng 8 vừa qua, báo Dân trí quyết định trích 360 triệu đồng từ nguồn các nhà hảo tâm ủng hộ tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập báo điện tử Dân trí để hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái, tặng 6 hộ gia đình đặc biệt khó khăn xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho rằng những con đường, những ngôi nhà hôm nay không chỉ xây bằng xi măng, cốt thép, mà còn được xây bằng sự đùm bọc và yêu thương.

“Chúng tôi đánh giá rất cao hoạt động của báo Dân trí. Ngoài việc tích cực hỗ trợ địa phương phát triển qua việc thông tin truyền thông, báo đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, và chúng tôi rất trân trọng những tình cảm này”, ông Trường chia sẻ.