Nền tảng cho hệ sinh thái sản phẩm gia dụng theo chuẩn quốc tế của SUNHOUSE

Bước tiến khẳng định năng lực công nghệ và chất lượng theo chuẩn quốc tế của quạt trần SUNHOUSE

Việc quạt trần SUNHOUSE được vinh danh với giải "Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất" cho thấy các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp công nghệ và định hướng phát triển bền vững của thương hiệu đã tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Quạt trần SUNHOUSE đạt giải Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất tại Tech Awards 2025 (Ảnh: SUNHOUSE).

Giải thưởng đóng vai trò như một chứng nhận độc lập, khẳng định năng lực R&D và khả năng làm chủ công nghệ của SUNHOUSE trong ngành gia dụng.

Tiếp nối dấu ấn đó, tại Tech Awards 2025, SUNHOUSE tiếp tục vào Chung kết đề cử “Thương hiệu gia dụng của năm”, qua đó củng cố vị thế của một thương hiệu không chỉ mạnh về quy mô, mà còn đủ năng lực công nghệ để dẫn dắt xu hướng tiêu dùng tiết kiệm năng lượng và bền vững.

Từ những ghi nhận này, SUNHOUSE tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản xuất chuẩn quốc tế, nơi mỗi cải tiến công nghệ đều hướng đến hiệu quả bền vững, tối ưu trải nghiệm và tiết kiệm tài nguyên.

Đây cũng là cam kết của SUNHOUSE trong vai trò thương hiệu quốc gia, bền bỉ đồng hành cùng người Việt trên hành trình sống khỏe, sống tiện nghi và sống chất lượng.

Giải mã công nghệ BLDC Xpro - Lợi thế công nghệ chinh phục giải thưởng

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp SUNHOUSE ghi dấu tại Tech Awards chính là động cơ BLDC Xpro - “trái tim” của dòng sản phẩm quạt trần SUNHOUSE APEX. Ứng dụng nguyên lý vận hành tiên tiến, BLDC Xpro tạo ra lưu lượng gió mạnh và ổn định, cho hiệu suất làm mát gấp 3 lần quạt cây thông thường, đồng thời vận hành êm ái và bền bỉ.

BLDC Xpro đạt chứng nhận 5 sao tiết kiệm điện giúp tối ưu hiệu suất giúp giảm tới 50% lượng điện tiêu thụ - minh chứng cho năng lực công nghệ lõi và giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm.

Công nghệ động cơ BLDC được ứng dụng trong Quạt trần SUNHOUSE mang lại nhiều lợi điểm cho sản phẩm khi sử dụng trong gia đình (Ảnh: SUNHOUSE).

BLDC (Brushless Direct Current) là công nghệ động cơ không chổi than, cho phép điều khiển chính xác tốc độ và công suất thông qua mạch điện tử, từ đó giảm tổn hao năng lượng và nâng cao độ bền.

Trên nền tảng này, SUNHOUSE tinh chỉnh BLDC Xpro nhằm cân bằng hiệu quả làm mát, độ êm và khả năng tiết kiệm điện, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình Việt.

Chất lượng sản phẩm SUNHOUSE đã được biết đến rộng rãi qua hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước. Gần đây nhất, sản phẩm máy lọc nước và nồi chiên không dầu SUNHOUSE đạt giải Top đầu hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích (Sản phẩm Máy lọc nước SUNHOUSE đạt tổng điểm và thứ hạng cao nhất toàn giải năm nay), giải thưởng do Sở Công Thương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.

Đây là sự công nhận trực tiếp từ thị trường với các tiêu chí về tính tiện ích, trải nghiệm người dùng và sự phù hợp với nhu cầu sống hiện đại của các gia đình Việt Nam, giữa bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều sản phẩm trong nước và quốc tế.

Quạt trần SUNHOUSE thiết kế trang nhã. phù hợp với nhiều không gian gia đình (Ảnh: SUNHOUSE).

Làm chủ công nghệ lõi, năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế và tự chủ trong nghiên cứu phát triển

Đằng sau những sản phẩm SUNHOUSE được vinh danh tại các giải thưởng Tech Awards , Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Hàng Việt Nam chất lượng cao,... là một nền tảng sản xuất vững chắc, được đầu tư bài bản và vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

SUNHOUSE sở hữu hệ thống nhà máy quy mô lớn với dây chuyền sản xuất khép kín từ khâu thiết kế, chế tạo, lắp ráp đến hoàn thiện và đóng gói. Quy trình đồng bộ giúp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ở từng công đoạn, yếu tố then chốt để sản phẩm đạt các tiêu chí đánh giá khắt khe.

Bên trong Nhà máy sản xuất Quạt trần SUNHOUSE (Ảnh: SUNHOUSE).

Năm 2025, SUNHOUSE xác lập Kỷ lục Nhà máy sản xuất gia dụng nhiều nhất Việt Nam, với tổng công suất lên tới 80 triệu sản phẩm mỗi năm. Hệ thống trang thiết bị hiện đại gồm 50 máy cắt phôi, máy dập trục khuỷu cùng hàng chục dây chuyền tự động, đảm bảo sản xuất quy mô lớn nhưng vẫn duy trì độ chính xác và tính đồng nhất.

Riêng với nhóm sản phẩm quạt trần có công suất dây chuyền đạt 800.000 sản phẩm mỗi năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hoạt động R&D tại SUNHOUSE không chỉ ở cải tiến thiết kế, mà còn tập trung đầu tư nghiên cứu và làm chủ công nghệ lõi cho từng dòng sản phẩm. Từ vật liệu, cấu trúc, đến nguyên lý vận hành, các giải pháp công nghệ được phát triển nhằm nâng cao hiệu suất, độ bền và trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Các kỹ sư R&D SUNHOUSE xây dựng thư viên vật liệu và công nghệ cho nhiều sản phẩm, trong đó có Quạt trần SUNHOUSE (Ảnh: SUNHOUSE).

Từ nền tảng sản xuất theo chuẩn quốc tế đến những giải thưởng công nghệ, SUNHOUSE đã chứng minh năng lực công nghệ, đồng thời khẳng định cam kết đổi mới sáng tạo vì cuộc sống chất lượng và bền vững. Đây chính là cách SUNHOUSE từng bước củng cố vị thế và đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng toàn cầu trong kỷ nguyên tiêu dùng thông minh.