Đà Nẵng công bố mức phí khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Ngày 31/1, UBND thành phố Đà Nẵng đã thông tin về quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền của thành phố trong giai đoạn 2026-2030, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 9/2 đến hết ngày 31/12/2030, thay thế các quyết định cũ về mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ).

Vùng biển nằm gần đèo Hải Vân, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo quy định, mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong phạm vi 6 hải lý được chia thành 6 nhóm.

Cụ thể, hoạt động nhận chìm (là đánh chìm có chủ định xuống biển các vật theo quy định pháp luật) có mức thu 20.000 đồng/m3.

Các hoạt động như xây dựng cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi, làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, vùng nước phục vụ sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, khu neo đậu của tàu du lịch, khai thác dầu khí, khoáng sản, trục vớt hiện vật… áp dụng mức 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Các hoạt động xây dựng cáp treo, công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo; hệ thống đường ống dẫn ngầm, cáp điện; khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều cũng có mức thu 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Riêng nuôi trồng thủy sản và xây dựng cảng cá áp dụng mức 4 triệu đồng/ha/năm.

Tàu dầu neo đậu gần khu vực dự án cảng biển Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với khu vực biển từ 6 hải lý đến ranh giới quản lý hành chính trên biển của thành phố, mức thu của hoạt động nhận chìm là 18.000 đồng/m3.

Các hoạt động làm cảng, vùng nước như nêu ở trên được áp dụng mức 7,3 triệu đồng/ha/năm.

Các hoạt động xây dựng cáp treo, công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, cáp điện, khai thác năng lượng biển có mức thu 7 triệu đồng/ha/năm.

Nuôi trồng thủy sản và xây dựng cảng cá vẫn giữ mức 4 triệu đồng/ha/năm.

Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trường hợp các hoạt động chưa được quy định cụ thể, UBND thành phố sẽ quyết định mức thu cho từng trường hợp, nhưng không thấp hơn 3 triệu đồng/ha/năm và không vượt quá 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Các tổ chức, cá nhân đã được giao khu vực biển trước đây tiếp tục áp dụng mức thu cũ của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đến hết ngày 30/11.