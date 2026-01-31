Vàng miếng SJC giảm tiếp, giá bán ra chỉ còn 172 triệu đồng/lượng

Sáng nay (31/1), vàng tiếp tục điều chỉnh. Hiện, vàng miếng SJC đang giao dịch tại mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng đã chứng kiến một phiên giảm mạnh trong phiên 30/1. Cuối phiên, giá vàng miếng SJC mua vào còn 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng. Chỉ trong một ngày, mỗi lượng vàng SJC mất hơn 10 triệu đồng.

Cùng chiều, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh, hiện giao dịch mua vào 177 triệu đồng/lượng, bán ra 180 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng mất tổng cộng gần chục triệu đồng/lượng chỉ trong 1 ngày.

Trên thế giới, giá vàng đang được giao dịch ở mức 5.068 USD/ounce, mất thêm khoảng 280 đồng/USD so với phiên sáng. Nếu tính trong một phiên, giá vàng mất tổng cộng gần 500 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 15 triệu đồng). Đây là mức giảm kỷ lục trong lịch sử biến động của kim loại quý này.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 160,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Áp lực chốt lời ồ ạt của giá vàng trong bối cảnh kim loại quý này có chuỗi tăng kỷ lục chỉ trong thời gian ngắn vào tháng đầu tiên của năm 2026. Năm 2025, giá vàng cũng tăng tới 65% và tiếp tục nổi sóng trong tháng 1.

Theo giới phân tích, đợt bán tháo chủ yếu mang tính chốt lời kỹ thuật sau giai đoạn tăng quá nhanh. “Việc đồng USD hồi phục, cùng với những điều chỉnh trong kỳ vọng lợi suất thực, đã kích hoạt làn sóng chốt lời trên diện rộng,” bà Suki Cooper, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Standard Chartered, nhận định.

Trước đó, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng cuối năm nay lên 5.400 USD/ounce, với lý do nhu cầu từ khu vực tư nhân ngày càng gia tăng.

Đồng USD tăng giá

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh được lựa chọn giữ chức Chủ tịch Fed kế nhiệm, đồng thời đồng bạc xanh cũng phục hồi trở lại sau đợt bán tháo mạnh hồi đầu tuần mà các nhà phân tích cho rằng là phản ứng thái quá trong ngắn hạn.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,88%, hiện ở mức 97,13.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 9 đồng, hiện ở mức 25.074 đồng.